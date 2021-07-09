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В России открыто более 13 тысяч пунктов вакцинации, заявил Мурашко

В России открыто более 13 тысяч пунктов вакцинации, заявил Мурашко - РИА Новости, 09.07.2021

В России открыто более 13 тысяч пунктов вакцинации, заявил Мурашко

Общее количество точек, где можно пройти вакцинацию от коронавируса, приблизилось к 13,5 тысячам, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:25

2021-07-09T14:25

2021-07-09T14:25

распространение коронавируса

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россия

михаил мурашко

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Общее количество точек, где можно пройти вакцинацию от коронавируса, приблизилось к 13,5 тысячам, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Общее количество сегодня точек, где можно пройти вакцинацию и выехать (мобильные бригады по вакцинации – ред.), составляет уже практически 13,5 тысяч", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.Министр отметил, что более 6 тысяч из них – стационарные пункты, которые могут быть масштабированы. "И плюс работают мобильные пункты – их более 5,5 тысяч, и мобильные бригады еще дополнительно с ними", - уточнил Мурашко.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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