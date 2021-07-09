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Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом от COVID-19

Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом от COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021

Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом от COVID-19

Число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 в России приближается к 30 миллионам человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:39

2021-07-09T13:39

2021-07-09T13:39

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 в России приближается к 30 миллионам человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом, по стране, с учетом всех контингентов населения, цифра приближается по вакцинированным первым компонентом к 30 миллионам", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество