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Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом от COVID-19
Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом от COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом от COVID-19
Число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 в России приближается к 30 миллионам человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:39
2021-07-09T13:39
2021-07-09T13:39
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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михаил мурашко
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 в России приближается к 30 миллионам человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."В целом, по стране, с учетом всех контингентов населения, цифра приближается по вакцинированным первым компонентом к 30 миллионам", - сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Мурашко назвал число россиян, привитых первым компонентом от COVID-19
Мурашко заявил, что почти 30 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от COVID-19