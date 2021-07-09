https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740601381.html
Доставку вакцин в регионах корректируют в ручном режиме, заявил Мурашко
Доставку вакцин в регионах корректируют в ручном режиме, заявил Мурашко - РИА Новости, 09.07.2021
Доставку вакцин в регионах корректируют в ручном режиме, заявил Мурашко
Логистику при доставке вакцин от коронавируса в регионах РФ, где есть нехватка, корректируют в ручном режиме, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:33
2021-07-09T13:33
2021-07-09T13:33
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вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Логистику при доставке вакцин от коронавируса в регионах РФ, где есть нехватка, корректируют в ручном режиме, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."На фоне повышенного спроса на вакцинацию отмечались некоторые задержки в распределении вакцин, фактически в ручном режиме ежедневно идут корректировки, у нас отработан объем контроля запасов, остатков, и логистическая компания, которая осуществляет доставку, своевременно получает эту информацию", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740593893.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Доставку вакцин в регионах корректируют в ручном режиме, заявил Мурашко
Мурашко заявил, что доставку вакцин в регионах, где их не хватает, корректируют в ручном режиме