https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740593893.html

Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом по темпам вакцинации

Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом по темпам вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021

Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом по темпам вакцинации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что наибольший прирост темпов вакцинации от коронавирусной инфекции дают такие регионы, как Москва,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:04

2021-07-09T13:04

2021-07-09T13:23

россия

чукотский автономный округ

михаил мурашко

здоровье - общество

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что наибольший прирост темпов вакцинации от коронавирусной инфекции дают такие регионы, как Москва, Подмосковье, Брянская область, Чечня, Чукотка и Тува."Регионы, которые являются лидерами по охвату населения (вакцинацией от коронавируса) - Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Тува, Чеченская республика, Чукотский автономный округ... Самый большой прирост (по темпам прививочной кампании) по стране за последнюю неделю дают такие регионы, как Москва… Брянскую область я бы хотел отметить, Краснодарский край, Липецкая область, Московская область, Адыгея, Башкортостан, Смоленская область, Тверская", сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740591745.html

россия

чукотский автономный округ

москва

московская область (подмосковье)

брянская область

республика тыва

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