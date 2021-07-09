https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740593893.html
Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом по темпам вакцинации
Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом по темпам вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021
Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом по темпам вакцинации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что наибольший прирост темпов вакцинации от коронавирусной инфекции дают такие регионы, как Москва,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:04
2021-07-09T13:04
2021-07-09T13:23
россия
чукотский автономный округ
михаил мурашко
здоровье - общество
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что наибольший прирост темпов вакцинации от коронавирусной инфекции дают такие регионы, как Москва, Подмосковье, Брянская область, Чечня, Чукотка и Тува."Регионы, которые являются лидерами по охвату населения (вакцинацией от коронавируса) - Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Тува, Чеченская республика, Чукотский автономный округ... Самый большой прирост (по темпам прививочной кампании) по стране за последнюю неделю дают такие регионы, как Москва… Брянскую область я бы хотел отметить, Краснодарский край, Липецкая область, Московская область, Адыгея, Башкортостан, Смоленская область, Тверская", сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740591745.html
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чукотский автономный округ
москва
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Мурашко назвал регионы с наибольшим приростом по темпам вакцинации
13:04 09.07.2021 (обновлено: 13:23 09.07.2021)
Мурашко заявил, что наибольший прирост по темпам вакцинации дают в том числе Москва и область