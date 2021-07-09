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В Кремле прокомментировали призыв Поповой привить всех россиян

В Кремле прокомментировали призыв Поповой привить всех россиян - РИА Новости, 09.07.2021

В Кремле прокомментировали призыв Поповой привить всех россиян

Кремль присоединился к призыву главы Роспотребнадзора Анны Поповой привить всех россиян, однако представитель президента Дмитрий Песков отметил, что считает это РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:35

2021-07-09T12:35

2021-07-09T15:48

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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здоровье - общество

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Кремль присоединился к призыву главы Роспотребнадзора Анны Поповой привить всех россиян, однако представитель президента Дмитрий Песков отметил, что считает это труднодостижимой задачей.Ранее Попова заявила, что властям "нужно сделать несколько шагов", вакцинировать всех жителей, чтобы претендовать на звание самой передовой страны.По его словам, вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго. Проблем со стороны производителей не возникнет, так как они постоянно наращивают объемы выпуска, считает пресс-секретарь главы государства."Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать", — добавил Песков.Ранее премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву обновить "эпидемиолого-математическую модель вакцинации", чтобы она ориентировалась на уровень коллективного иммунитета от 80% привитого населения.Процедуру можно пройти в любом регионе. Россиянам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован однокомпонентный "Спутник Лайт".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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