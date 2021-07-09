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В Кремле прокомментировали призыв Поповой привить всех россиян
В Кремле прокомментировали призыв Поповой привить всех россиян - РИА Новости, 09.07.2021
В Кремле прокомментировали призыв Поповой привить всех россиян
Кремль присоединился к призыву главы Роспотребнадзора Анны Поповой привить всех россиян, однако представитель президента Дмитрий Песков отметил, что считает это РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:35
2021-07-09T15:48
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Кремль присоединился к призыву главы Роспотребнадзора Анны Поповой привить всех россиян, однако представитель президента Дмитрий Песков отметил, что считает это труднодостижимой задачей.Ранее Попова заявила, что властям "нужно сделать несколько шагов", вакцинировать всех жителей, чтобы претендовать на звание самой передовой страны.По его словам, вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго. Проблем со стороны производителей не возникнет, так как они постоянно наращивают объемы выпуска, считает пресс-секретарь главы государства."Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать", — добавил Песков.Ранее премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву обновить "эпидемиолого-математическую модель вакцинации", чтобы она ориентировалась на уровень коллективного иммунитета от 80% привитого населения.Процедуру можно пройти в любом регионе. Россиянам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован однокомпонентный "Спутник Лайт".
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, дмитрий песков, общество
В Кремле прокомментировали призыв Поповой привить всех россиян
12:35 09.07.2021 (обновлено: 15:48 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник с ампулой вакцины Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Песков поддержал призыв Поповой привить всех россиян, но назвал это труднодостижимым

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Кремль присоединился к призыву главы Роспотребнадзора Анны Поповой привить всех россиян, однако представитель президента Дмитрий Песков отметил, что считает это труднодостижимой задачей.
Ранее Попова заявила, что властям "нужно сделать несколько шагов", вакцинировать всех жителей, чтобы претендовать на звание самой передовой страны.
"Это же такое пожелание, к которому можно, конечно, только присоединиться. И конечно, в идеале, учитывая, что вакцинация является единственным способом борьбы, эффективной борьбы с пандемией, конечно, хотелось бы, чтобы все оказались так или иначе привиты", — ответил Песков на вопрос о том, реально ли реализовать такой план.
По его словам, вакцины будут нужны постоянно и, скорее всего, надолго. Проблем со стороны производителей не возникнет, так как они постоянно наращивают объемы выпуска, считает пресс-секретарь главы государства.
"Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами. Это такое своеобразное проявление несознательности. Но в любом случае стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинировано, надо, и, конечно, мы это будем делать", — добавил Песков.
Ранее премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву обновить "эпидемиолого-математическую модель вакцинации", чтобы она ориентировалась на уровень коллективного иммунитета от 80% привитого населения.
Процедуру можно пройти в любом регионе. Россиянам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован однокомпонентный "Спутник Лайт".
 
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