https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740574500.html

В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации

В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021

В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации

В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации духовенства, соответствующее заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте Псковской... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:47

2021-07-09T11:47

2021-07-09T11:47

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

вахтанг кипшидзе

московский патриархат

telegram (приложение)

псков

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации духовенства, соответствующее заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте Псковской митрополии.В заявлении пресс-службы отмечается, что в интернете распространяются слухи о том, некоторые насельники Псковско-Печерского монастыря покидают его из-за вакцинации."Никого из братии и сотрудников, конечно же, не принуждали прививаться, предоставив решение свободному выбору каждого, как митрополитом Тихоном и было подчеркнуто в его обращении к Псковской пастве. Часть братии сделали прививки. Часть не захотели. Часть ждут ответа своих врачей или других вакцин", - говорится в заявлении пресс-службы.Также в митрополии опровергли данные о покинувших монастырь насельниках, отметив, что у "новой антицерковной кампании" есть "две серьезные цели".В свою очередь, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя заявление пресс-службы в своем Telegram, отметил, что "попытки сеять рознь внутри Церкви могут исходить только от тех, для кого вакцинация и все, что связано с ковидом, превратились в подобие квазирелигиозного культа".

https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html

псков

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коронавирус в россии, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), псков