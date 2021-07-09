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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740574500.html
В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации
В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021
В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации
В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации духовенства, соответствующее заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте Псковской... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:47
2021-07-09T11:47
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
telegram (приложение)
псков
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации духовенства, соответствующее заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте Псковской митрополии.В заявлении пресс-службы отмечается, что в интернете распространяются слухи о том, некоторые насельники Псковско-Печерского монастыря покидают его из-за вакцинации."Никого из братии и сотрудников, конечно же, не принуждали прививаться, предоставив решение свободному выбору каждого, как митрополитом Тихоном и было подчеркнуто в его обращении к Псковской пастве. Часть братии сделали прививки. Часть не захотели. Часть ждут ответа своих врачей или других вакцин", - говорится в заявлении пресс-службы.Также в митрополии опровергли данные о покинувших монастырь насельниках, отметив, что у "новой антицерковной кампании" есть "две серьезные цели".В свою очередь, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя заявление пресс-службы в своем Telegram, отметил, что "попытки сеять рознь внутри Церкви могут исходить только от тех, для кого вакцинация и все, что связано с ковидом, превратились в подобие квазирелигиозного культа".
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коронавирус в россии, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), псков

В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации

11:47 09.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГорожанка у Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области
Горожанка у Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Печоры Псковской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации духовенства, соответствующее заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте Псковской митрополии.
В заявлении пресс-службы отмечается, что в интернете распространяются слухи о том, некоторые насельники Псковско-Печерского монастыря покидают его из-за вакцинации.
"Никого из братии и сотрудников, конечно же, не принуждали прививаться, предоставив решение свободному выбору каждого, как митрополитом Тихоном и было подчеркнуто в его обращении к Псковской пастве. Часть братии сделали прививки. Часть не захотели. Часть ждут ответа своих врачей или других вакцин", - говорится в заявлении пресс-службы.
Также в митрополии опровергли данные о покинувших монастырь насельниках, отметив, что у "новой антицерковной кампании" есть "две серьезные цели".
"Первая – ни больше ни меньше как раскол в Церкви Христовой. Вторая цель – безжалостно погубить множество православных христиан, понуждаемых под любым предлогом отказаться от профилактики смертельно опасной инфекции. Вспомним, как совсем недавно, в начале эпидемии те же голоса исступленно кричали, что никакого ковида и опасности от него нет и в помине", - подчеркивается в заявлении.
В свою очередь, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя заявление пресс-службы в своем Telegram, отметил, что "попытки сеять рознь внутри Церкви могут исходить только от тех, для кого вакцинация и все, что связано с ковидом, превратились в подобие квазирелигиозного культа".
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииВахтанг КипшидзеМосковский ПатриархатTelegram (приложение)Псков
 
 
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