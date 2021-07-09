https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740574500.html
В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации
В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021
В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации
В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации духовенства, соответствующее заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте Псковской... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:47
2021-07-09T11:47
2021-07-09T11:47
религия и мировоззрение
коронавирус в россии
вахтанг кипшидзе
московский патриархат
telegram (приложение)
псков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737281052_0:182:3110:1931_1920x0_80_0_0_3d64d1ea2515a7a99f270a5985592b18.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации духовенства, соответствующее заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте Псковской митрополии.В заявлении пресс-службы отмечается, что в интернете распространяются слухи о том, некоторые насельники Псковско-Печерского монастыря покидают его из-за вакцинации."Никого из братии и сотрудников, конечно же, не принуждали прививаться, предоставив решение свободному выбору каждого, как митрополитом Тихоном и было подчеркнуто в его обращении к Псковской пастве. Часть братии сделали прививки. Часть не захотели. Часть ждут ответа своих врачей или других вакцин", - говорится в заявлении пресс-службы.Также в митрополии опровергли данные о покинувших монастырь насельниках, отметив, что у "новой антицерковной кампании" есть "две серьезные цели".В свою очередь, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя заявление пресс-службы в своем Telegram, отметил, что "попытки сеять рознь внутри Церкви могут исходить только от тех, для кого вакцинация и все, что связано с ковидом, превратились в подобие квазирелигиозного культа".
https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html
псков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737281052_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_58d3cf3bf19ef2745ea39d4504b6aa74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, вахтанг кипшидзе, московский патриархат, telegram (приложение), псков
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В Псковской епархии опровергли слухи о принудительной вакцинации духовенства, соответствующее заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте Псковской митрополии.
В заявлении пресс-службы отмечается, что в интернете распространяются слухи о том, некоторые насельники Псковско-Печерского монастыря покидают его из-за вакцинации.
"Никого из братии и сотрудников, конечно же, не принуждали прививаться, предоставив решение свободному выбору каждого, как митрополитом Тихоном и было подчеркнуто в его обращении к Псковской пастве. Часть братии сделали прививки. Часть не захотели. Часть ждут ответа своих врачей или других вакцин", - говорится в заявлении пресс-службы.
Также в митрополии опровергли данные о покинувших монастырь насельниках, отметив, что у "новой антицерковной кампании" есть "две серьезные цели".
"Первая – ни больше ни меньше как раскол в Церкви Христовой. Вторая цель – безжалостно погубить множество православных христиан, понуждаемых под любым предлогом отказаться от профилактики смертельно опасной инфекции. Вспомним, как совсем недавно, в начале эпидемии те же голоса исступленно кричали, что никакого ковида и опасности от него нет и в помине", - подчеркивается в заявлении.
В свою очередь, зампредседателя синодального отдела Московского патриархата
по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе
, комментируя заявление пресс-службы в своем Telegram
, отметил, что "попытки сеять рознь внутри Церкви могут исходить только от тех, для кого вакцинация и все, что связано с ковидом, превратились в подобие квазирелигиозного культа".