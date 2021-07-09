Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740567148.html
Иммунолог оценил влияние секса на иммунитет
Иммунолог оценил влияние секса на иммунитет - РИА Новости, 09.07.2021
Иммунолог оценил влияние секса на иммунитет
Ничего плохого в сексе в период вакцинации от коронавируса нет, повышенный эмоциональный фон способствует улучшению иммунитета, с такой позицией в разговоре с... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:13
2021-07-09T11:37
вакцинация россиян от covid-19
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:192:2766:1748_1920x0_80_0_0_066ba792e1a004b4af295d06992dae3d.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ничего плохого в сексе в период вакцинации от коронавируса нет, повышенный эмоциональный фон способствует улучшению иммунитета, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в четверг на брифинге заявил, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации". Он пояснил, что "секс - это очень энергозатратное занятие"."Конечно, энергозатратно, но все зависит от человека. ...Если есть желание, я ничего плохого в этом не вижу! Я думаю, наоборот, повышенный эмоциональный фон способствует повышению иммунитета", - прокомментировал новость Жемчугов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/myasnikov-1740556602.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740074052_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6253dd760c00e89dabe4347bb52745f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество
Иммунолог оценил влияние секса на иммунитет
11:13 09.07.2021 (обновлено: 11:37 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Иммунолог Владислав Жемчугов оценил влияние секса на иммунитет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ничего плохого в сексе в период вакцинации от коронавируса нет, повышенный эмоциональный фон способствует улучшению иммунитета, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в четверг на брифинге заявил, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации". Он пояснил, что "секс - это очень энергозатратное занятие".
"Конечно, энергозатратно, но все зависит от человека. ...Если есть желание, я ничего плохого в этом не вижу! Я думаю, наоборот, повышенный эмоциональный фон способствует повышению иммунитета", - прокомментировал новость Жемчугов.
Пункт вакцинации в ГУМе - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
10:13В России
"Парад глупости". Мясников о рекомендации избегать секса после вакцинации
 
Вакцинация россиян от COVID-19Владислав ЖемчуговКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:35Авиацию ЦВО задействуют в тушении природных пожаров в Челябинской области
16:34В Совфеде призвали подумать о конструктивных шагах в диалоге России и ЕС
16:33В Калининграде в результате стрельбы пострадали три человека
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке инцидента на брифинге Санчеса
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
Лента новостейМолния