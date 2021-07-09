https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740567148.html
Иммунолог оценил влияние секса на иммунитет
Иммунолог оценил влияние секса на иммунитет - РИА Новости, 09.07.2021
Иммунолог оценил влияние секса на иммунитет
Ничего плохого в сексе в период вакцинации от коронавируса нет, повышенный эмоциональный фон способствует улучшению иммунитета, с такой позицией в разговоре с... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:13
2021-07-09T11:13
2021-07-09T11:37
вакцинация россиян от covid-19
владислав жемчугов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
саратовская область
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ничего плохого в сексе в период вакцинации от коронавируса нет, повышенный эмоциональный фон способствует улучшению иммунитета, с такой позицией в разговоре с РИА Новости выступил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер в четверг на брифинге заявил, что "повышенные нагрузки, в том числе занятие сексом, не рекомендованы после вакцинации". Он пояснил, что "секс - это очень энергозатратное занятие"."Конечно, энергозатратно, но все зависит от человека. ...Если есть желание, я ничего плохого в этом не вижу! Я думаю, наоборот, повышенный эмоциональный фон способствует повышению иммунитета", - прокомментировал новость Жемчугов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210709/myasnikov-1740556602.html
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вакцинация россиян от covid-19, владислав жемчугов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество
Иммунолог оценил влияние секса на иммунитет
11:13 09.07.2021 (обновлено: 11:37 09.07.2021)
Иммунолог Владислав Жемчугов оценил влияние секса на иммунитет