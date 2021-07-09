https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740561289.html

Попова призвала привить от коронавируса всех жителей России

Попова призвала привить от коронавируса всех жителей России - РИА Новости, 09.07.2021

Попова призвала привить от коронавируса всех жителей России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:42

2021-07-09T10:42

2021-07-09T10:47

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью."Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде (фрагмент она разместила в своем Telegram-канале), отвечая на вопрос о том, опыт каких стран в борьбе с коронавирусом она считает эффективным.

https://ria.ru/20210707/immunitet-1740243910.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество