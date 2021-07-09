https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740550920.html

Мясников высмеял совет избегать секса после вакцинации от COVID-19

Мясников высмеял совет избегать секса после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021

Мясников высмеял совет избегать секса после вакцинации от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о рекомендациях и запретах для граждан, привитых от коронавируса. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T09:37

2021-07-09T09:37

2021-07-09T11:48

вакцинация россиян от covid-19

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

александр гинцбург

саратовская область

общество

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о рекомендациях и запретах для граждан, привитых от коронавируса.По словам специалиста, медики и должностные лица устраивают "парад глупых непрофессиональных рекомендаций". Он скептически отнесся к призывам не мочить место укола в течение трех дней и избегать сексуальной близости. Мясников заявил, что подобные советы только ухудшают отношение населения к иммунизации."Алкоголем и правда злоупотреблять не следует (бокал вина не в счет), но остальное?! Курение, например, имеет отсроченные, долговременные последствия, на вакцинацию сиюминутно не влияет, но призыв к отказу от него вызывает хотя бы симпатию… А секс тут при чем?! Не мочить почему? Нет, если три дня не мыться, то и секса с тобой никто не захочет!" — написал медик в своем Telegram-канале.Ранее замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер сообщил, что повышенных нагрузок, в том числе и секса, лучше избегать в первые дни после вакцинации от COVID-19. При этом директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее отмечал, что физические нагрузки недавно привитым не противопоказаны. Однако доводить себя до изнеможения не стоит, поскольку из организма уходит глюкоза, необходимая для размножения клеток.

https://ria.ru/20210706/antitela-1740053810.html

саратовская область

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вакцинация россиян от covid-19, александр мясников (врач), коронавирус в россии, александр гинцбург, саратовская область, общество