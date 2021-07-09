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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/vaktsina-1740623089.html
В описание вакцины J&J внесли информацию об опасном побочном эффекте
В описание вакцины J&J внесли информацию об опасном побочном эффекте - РИА Новости, 09.07.2021
В описание вакцины J&J внесли информацию об опасном побочном эффекте
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало не использовать вакцину Johnson&Johnson для людей, которые перенесли болезнь Кларксона - синдром РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:12
2021-07-09T15:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
здоровье - общество
astrazeneca
johnson & johnson
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало не использовать вакцину Johnson&amp;Johnson для людей, которые перенесли болезнь Кларксона - синдром повышенной проницаемости капилляров."Комитет EMA по оценке рисков (PRAC) рекомендовал не вакцинировать людей, которые ранее перенесли синдром повышенной проницаемости капилляров, вакциной от COVID-19 (компании) Janssen", - говорится в заявлении на сайте ведомства.Комитет также рекомендовал включить синдром повышенной проницаемости капилляров в список побочных эффектов вакцины.Это произошло на фоне выявления трех случаев синдрома на второй день после вакцинации. При этом два этих случая впоследствии оказались летальными.Европейский лекарственный регулятор ранее предупредил, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&amp;J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.
https://ria.ru/20210527/vaktsina-1734354303.html
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, в мире
В описание вакцины J&J внесли информацию об опасном побочном эффекте
15:12 09.07.2021
 
© AP Photo / David ZalubowskiУпаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США
Упаковки вакцины Johnson & Johnson в аптеке в городе Денвер, США - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© AP Photo / David Zalubowski

EMA порекомендовало не использовать вакцину J&J людям, перенесшим болезнь Кларксона

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало не использовать вакцину Johnson&Johnson для людей, которые перенесли болезнь Кларксона - синдром повышенной проницаемости капилляров.
"Комитет EMA по оценке рисков (PRAC) рекомендовал не вакцинировать людей, которые ранее перенесли синдром повышенной проницаемости капилляров, вакциной от COVID-19 (компании) Janssen", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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27 мая, 08:54Распространение коронавируса
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Комитет также рекомендовал включить синдром повышенной проницаемости капилляров в список побочных эффектов вакцины.
Это произошло на фоне выявления трех случаев синдрома на второй день после вакцинации. При этом два этих случая впоследствии оказались летальными.
Европейский лекарственный регулятор ранее предупредил, что при использовании вакцин AstraZeneca и J&J были зафиксированы единичные случаи тромбозов. Информацию об этом редком опасном побочном эффекте внесли в описание препаратов, а применяющим вакцины медикам поручено информировать пациентов и предлагать им наблюдать за своим состоянием после прививки.
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