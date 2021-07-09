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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/vaktsina-1740566716.html
В Южной Корее считают, что КНДР выберет российскую вакцину от COVID-19
В Южной Корее считают, что КНДР выберет российскую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
В Южной Корее считают, что КНДР выберет российскую вакцину от COVID-19
Северная Корея отказалась от вакцины против коронавируса AstraZeneca, которую должна получить по программе ВОЗ COVAX Facility, из-за опасений по поводу... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:09
2021-07-09T11:09
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
astrazeneca
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 9 июл - РИА Новости. Северная Корея отказалась от вакцины против коронавируса AstraZeneca, которую должна получить по программе ВОЗ COVAX Facility, из-за опасений по поводу потенциальных побочных эффектов, и вместо этого может рассматривать вариант обращения к России, считают эксперты в южнокорейском государственном аналитическом центре Институте стратегии национальной безопасности (INSS).По данным института, КНДР пытается получить вакцины от коронавируса, но пока не преуспела в этом, поскольку действует достаточно "пассивно". С марта КНДР разрешила вакцинацию своих граждан, находящихся за границей, но внутри страны вакцинация пока не идет."Северная Корея отказалась от использования вакцины AstraZeneca, поставка которой ожидалась по программе COVAX, из-за опасений по поводу побочных эффектов и ищет возможности заменить ее другими вакцинами",- говорится в докладе INSS.По мнению экспертов, Северная Корея "не решается" использовать китайскую вакцину из-за "недоверия" к ее качеству и вместо этого обращается к России."Судя по всему, Северная Корея позитивно рассматривает российскую вакцину, но требует предоставить ее бесплатно", - считают эксперты.КНДР также находится в списке стран с низким достатком, которым США собираются поставить 500 миллионов доз вакцины Pfizer, но конкретных планов поставок пока нет.Северная Корея официально не имеет на своей территории больных COVID-19 и поддерживает крайне строгие карантинные меры. Но недавно лидер страны Ким Чен Ын резко раскритиковал своих чиновников за какой-то "серьезный инцидент" в плане противоэпидемической борьбы, который подверг страну и нацию "опасности". Сообщалось, что инцидент может быть как-то связан с распространением коронавируса.INSS связан с южнокорейской разведкой и имеет в экспертах десятки "элитных" перебежчиков из Северной Кореи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210630/kndr-1739294679.html
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , кндр (северная корея), в мире
В Южной Корее считают, что КНДР выберет российскую вакцину от COVID-19
11:09 09.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТриумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Южной Корее считают, что КНДР откажется от AstraZeneca в пользу российской вакцины от COVID

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СЕУЛ, 9 июл - РИА Новости. Северная Корея отказалась от вакцины против коронавируса AstraZeneca, которую должна получить по программе ВОЗ COVAX Facility, из-за опасений по поводу потенциальных побочных эффектов, и вместо этого может рассматривать вариант обращения к России, считают эксперты в южнокорейском государственном аналитическом центре Институте стратегии национальной безопасности (INSS).
По данным института, КНДР пытается получить вакцины от коронавируса, но пока не преуспела в этом, поскольку действует достаточно "пассивно". С марта КНДР разрешила вакцинацию своих граждан, находящихся за границей, но внутри страны вакцинация пока не идет.
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"Северная Корея отказалась от использования вакцины AstraZeneca, поставка которой ожидалась по программе COVAX, из-за опасений по поводу побочных эффектов и ищет возможности заменить ее другими вакцинами",- говорится в докладе INSS.
По мнению экспертов, Северная Корея "не решается" использовать китайскую вакцину из-за "недоверия" к ее качеству и вместо этого обращается к России.
"Судя по всему, Северная Корея позитивно рассматривает российскую вакцину, но требует предоставить ее бесплатно", - считают эксперты.
КНДР также находится в списке стран с низким достатком, которым США собираются поставить 500 миллионов доз вакцины Pfizer, но конкретных планов поставок пока нет.
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Северная Корея официально не имеет на своей территории больных COVID-19 и поддерживает крайне строгие карантинные меры. Но недавно лидер страны Ким Чен Ын резко раскритиковал своих чиновников за какой-то "серьезный инцидент" в плане противоэпидемической борьбы, который подверг страну и нацию "опасности". Сообщалось, что инцидент может быть как-то связан с распространением коронавируса.
INSS связан с южнокорейской разведкой и имеет в экспертах десятки "элитных" перебежчиков из Северной Кореи.
 
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