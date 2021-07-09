В Южной Корее считают, что КНДР выберет российскую вакцину от COVID-19
В Южной Корее считают, что КНДР откажется от AstraZeneca в пользу российской вакцины от COVID
СЕУЛ, 9 июл - РИА Новости. Северная Корея отказалась от вакцины против коронавируса AstraZeneca, которую должна получить по программе ВОЗ COVAX Facility, из-за опасений по поводу потенциальных побочных эффектов, и вместо этого может рассматривать вариант обращения к России, считают эксперты в южнокорейском государственном аналитическом центре Институте стратегии национальной безопасности (INSS).
По данным института, КНДР пытается получить вакцины от коронавируса, но пока не преуспела в этом, поскольку действует достаточно "пассивно". С марта КНДР разрешила вакцинацию своих граждан, находящихся за границей, но внутри страны вакцинация пока не идет.
"Северная Корея отказалась от использования вакцины AstraZeneca, поставка которой ожидалась по программе COVAX, из-за опасений по поводу побочных эффектов и ищет возможности заменить ее другими вакцинами",- говорится в докладе INSS.
По мнению экспертов, Северная Корея "не решается" использовать китайскую вакцину из-за "недоверия" к ее качеству и вместо этого обращается к России.
"Судя по всему, Северная Корея позитивно рассматривает российскую вакцину, но требует предоставить ее бесплатно", - считают эксперты.
КНДР также находится в списке стран с низким достатком, которым США собираются поставить 500 миллионов доз вакцины Pfizer, но конкретных планов поставок пока нет.
Северная Корея официально не имеет на своей территории больных COVID-19 и поддерживает крайне строгие карантинные меры. Но недавно лидер страны Ким Чен Ын резко раскритиковал своих чиновников за какой-то "серьезный инцидент" в плане противоэпидемической борьбы, который подверг страну и нацию "опасности". Сообщалось, что инцидент может быть как-то связан с распространением коронавируса.
INSS связан с южнокорейской разведкой и имеет в экспертах десятки "элитных" перебежчиков из Северной Кореи.