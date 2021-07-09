https://ria.ru/20210709/vaktsina-1740566716.html

В Южной Корее считают, что КНДР выберет российскую вакцину от COVID-19

В Южной Корее считают, что КНДР выберет российскую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021

В Южной Корее считают, что КНДР выберет российскую вакцину от COVID-19

Северная Корея отказалась от вакцины против коронавируса AstraZeneca, которую должна получить по программе ВОЗ COVAX Facility, из-за опасений по поводу... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:09

2021-07-09T11:09

2021-07-09T11:09

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

astrazeneca

кндр (северная корея)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152192/93/1521929383_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_86a4a2442bfcd875f8f253428df467a2.jpg

СЕУЛ, 9 июл - РИА Новости. Северная Корея отказалась от вакцины против коронавируса AstraZeneca, которую должна получить по программе ВОЗ COVAX Facility, из-за опасений по поводу потенциальных побочных эффектов, и вместо этого может рассматривать вариант обращения к России, считают эксперты в южнокорейском государственном аналитическом центре Институте стратегии национальной безопасности (INSS).По данным института, КНДР пытается получить вакцины от коронавируса, но пока не преуспела в этом, поскольку действует достаточно "пассивно". С марта КНДР разрешила вакцинацию своих граждан, находящихся за границей, но внутри страны вакцинация пока не идет."Северная Корея отказалась от использования вакцины AstraZeneca, поставка которой ожидалась по программе COVAX, из-за опасений по поводу побочных эффектов и ищет возможности заменить ее другими вакцинами",- говорится в докладе INSS.По мнению экспертов, Северная Корея "не решается" использовать китайскую вакцину из-за "недоверия" к ее качеству и вместо этого обращается к России."Судя по всему, Северная Корея позитивно рассматривает российскую вакцину, но требует предоставить ее бесплатно", - считают эксперты.КНДР также находится в списке стран с низким достатком, которым США собираются поставить 500 миллионов доз вакцины Pfizer, но конкретных планов поставок пока нет.Северная Корея официально не имеет на своей территории больных COVID-19 и поддерживает крайне строгие карантинные меры. Но недавно лидер страны Ким Чен Ын резко раскритиковал своих чиновников за какой-то "серьезный инцидент" в плане противоэпидемической борьбы, который подверг страну и нацию "опасности". Сообщалось, что инцидент может быть как-то связан с распространением коронавируса.INSS связан с южнокорейской разведкой и имеет в экспертах десятки "элитных" перебежчиков из Северной Кореи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210630/kndr-1739294679.html

https://ria.ru/20210707/kndr-1740195073.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, astrazeneca , кндр (северная корея), в мире