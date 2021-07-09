https://ria.ru/20210709/vaktsina-1740533648.html

Pfizer и BioNTech предоставят данные о бустере для вакцины от COVID-19

Pfizer и BioNTech предоставят данные о бустере для вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021

Pfizer и BioNTech предоставят данные о бустере для вакцины от COVID-19

Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие недели предоставить регуляторам США и Евросоюза данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T02:19

2021-07-09T02:19

2021-07-09T03:06

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

евросоюз

сша

в мире

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech планируют в ближайшие недели предоставить регуляторам США и Евросоюза данные о бустерной дозе своей вакцины против COVID-19."Мы получили обнадеживающую информацию о продолжающемся испытании бустерной (третьей) дозы действующей вакцины BNT162b2… Мы планируем в ближайшие недели предоставить эти данные в американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA)", - говорится в совместном заявлении.Как отмечается, предварительная информация показывает, что бустерная доза в случае ее применения через шесть месяцев после второй дозы вызывает иммунный ответ с титрами антител, которые в 5-10 раз выше, чем после двух доз. Эти показатели касаются "дикого" вируса и его штамма "бета".По мнению компаний, бустерная доза имеет потенциал сохранять высокий уровень эффективности против всех вариантов коронавируса, включая "дельту". Тем не менее производители разрабатывают модернизированную версию вакцины против этого штамма. Первая партия этого препарата уже готова, начало клинических испытаний ожидается в сентябре.Двухкомпонентная вакцина Pfizer-BioNTech получила разрешение на использование в чрезвычайной ситуации в США и ЕС в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210708/antitela-1740462235.html

сша

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, евросоюз, сша, в мире