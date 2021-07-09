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В регионах создадут пять научно-образовательных центров мирового уровня
В регионах создадут пять научно-образовательных центров мирового уровня - РИА Новости, 09.07.2021
В регионах создадут пять научно-образовательных центров мирового уровня
Пять новых научно-образовательных (НОЦ) центров мирового уровня будут созданы в России, их проекты выбраны в рамках конкурса, итоги которого подвели в пятницу,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T19:59
2021-07-09T19:59
россия
дмитрий чернышенко
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пять новых научно-образовательных (НОЦ) центров мирового уровня будут созданы в России, их проекты выбраны в рамках конкурса, итоги которого подвели в пятницу, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.Победителями стали следующие научно-образовательные центры "Север: территория устойчивого развития" (представлен Якутией и Камчатским краем), "Енисейская Сибирь" (Красноярский край), "Байкал" (Иркутская область и Бурятия), "МореАгроБиоТех" (Севастополь) и "Юга России" (Ростовская область).Основной целью центра "Север: территория устойчивого развития" станет реализация научно-технологического потенциала северо-востока России и территории Арктики. НОЦ "Енисейская Сибирь" станет первым климатическим научно-образовательным центром в России. Центр "Байкал" ориентирован на применение "зеленых" технологий и экологической безопасности. НОЦ "МореАгроБиоТех" займется формированием высокотехнологичных рынков и развитием морских технологий. Наконец, центр "Юга России" будет выполнять агропромышленные проекты."НОЦ должны обеспечивать трансформацию экономики субъектов за счет реализации портфеля практических научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от конкретной специализации и потребностей регионов. Мы видим, что практически все центры, которые мы отобрали, являются межрегиональными. Таким образом, активизация межрегионального взаимодействия при личном участии глав субъектов должна способствовать не просто инновационному развитию субъектов, но и экономико-технологической связности территорий", - сказал Чернышенко, слова которого приведены в сообщении.К 2024 году в РФ намечено создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции научных институтов, университетов и промышленности. В 2019 году были сформированы программы развития первых пяти таких НОЦ в разных регионах России - Пермском крае, Белгородской области, Кузбассе, Нижегородской и Тюменской областях.
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россия, дмитрий чернышенко, общество
В регионах создадут пять научно-образовательных центров мирового уровня
19:59 09.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко перед началом совещания председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пять новых научно-образовательных центров мирового уровня создадут в регионах России

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пять новых научно-образовательных (НОЦ) центров мирового уровня будут созданы в России, их проекты выбраны в рамках конкурса, итоги которого подвели в пятницу, сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Победителями стали следующие научно-образовательные центры "Север: территория устойчивого развития" (представлен Якутией и Камчатским краем), "Енисейская Сибирь" (Красноярский край), "Байкал" (Иркутская область и Бурятия), "МореАгроБиоТех" (Севастополь) и "Юга России" (Ростовская область).
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Основной целью центра "Север: территория устойчивого развития" станет реализация научно-технологического потенциала северо-востока России и территории Арктики. НОЦ "Енисейская Сибирь" станет первым климатическим научно-образовательным центром в России. Центр "Байкал" ориентирован на применение "зеленых" технологий и экологической безопасности. НОЦ "МореАгроБиоТех" займется формированием высокотехнологичных рынков и развитием морских технологий. Наконец, центр "Юга России" будет выполнять агропромышленные проекты.
"НОЦ должны обеспечивать трансформацию экономики субъектов за счет реализации портфеля практических научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от конкретной специализации и потребностей регионов. Мы видим, что практически все центры, которые мы отобрали, являются межрегиональными. Таким образом, активизация межрегионального взаимодействия при личном участии глав субъектов должна способствовать не просто инновационному развитию субъектов, но и экономико-технологической связности территорий", - сказал Чернышенко, слова которого приведены в сообщении.
К 2024 году в РФ намечено создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции научных институтов, университетов и промышленности. В 2019 году были сформированы программы развития первых пяти таких НОЦ в разных регионах России - Пермском крае, Белгородской области, Кузбассе, Нижегородской и Тюменской областях.
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