https://ria.ru/20210709/torgi-1740578887.html

Здание бывшего отделения банка продали в Павловском Посаде

Здание бывшего отделения банка продали в Павловском Посаде - РИА Новости, 09.07.2021

Здание бывшего отделения банка продали в Павловском Посаде

Торги по продаже муниципальной недвижимости площадью 128 квадратных метров, где ранее располагалось отделение банка, прошли в городском округе Павловский Посад, РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:23

2021-07-09T12:23

2021-07-09T12:23

новости подмосковья

андрей разин

павловский посад

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Торги по продаже муниципальной недвижимости площадью 128 квадратных метров, где ранее располагалось отделение банка, прошли в городском округе Павловский Посад, сообщила журналистам министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова."Торги по продаже муниципальной недвижимости, где ранее располагалось отделение банка, принесут более 11,8 миллионов рублей в бюджет Павловского Посада, а здание вовлекут в хозяйственный оборот", - сказала Адигамова.Заместитель Председателя Правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что проведение торгов на право собственности и аренды недвижимости – один из способов вовлечения недвижимости в оборот, чтобы земля и объекты капитального строительства работали и приносили пользу в виде доходов в бюджет и социальной значимости для жизни жителей округа.

https://ria.ru/20210708/transformatory-1740454634.html

павловский посад

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2021

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андрей разин, павловский посад