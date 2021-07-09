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Здание бывшего отделения банка продали в Павловском Посаде
Здание бывшего отделения банка продали в Павловском Посаде - РИА Новости, 09.07.2021
Здание бывшего отделения банка продали в Павловском Посаде
Торги по продаже муниципальной недвижимости площадью 128 квадратных метров, где ранее располагалось отделение банка, прошли в городском округе Павловский Посад, РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:23
2021-07-09T12:23
2021-07-09T12:23
новости подмосковья
андрей разин
павловский посад
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Торги по продаже муниципальной недвижимости площадью 128 квадратных метров, где ранее располагалось отделение банка, прошли в городском округе Павловский Посад, сообщила журналистам министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова."Торги по продаже муниципальной недвижимости, где ранее располагалось отделение банка, принесут более 11,8 миллионов рублей в бюджет Павловского Посада, а здание вовлекут в хозяйственный оборот", - сказала Адигамова.Заместитель Председателя Правительства Московской области-министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что проведение торгов на право собственности и аренды недвижимости – один из способов вовлечения недвижимости в оборот, чтобы земля и объекты капитального строительства работали и приносили пользу в виде доходов в бюджет и социальной значимости для жизни жителей округа.
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андрей разин, павловский посад