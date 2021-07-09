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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210709/tikhvinskaya-1740260424.html
Верующие празднуют день Тихвинской иконы Божией Матери
Верующие празднуют день Тихвинской иконы Божией Матери - РИА Новости, 09.07.2021
Верующие празднуют день Тихвинской иконы Божией Матери
Православные отмечают в пятницу праздник Тихвинской иконы Божией Матери. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T00:00
2021-07-09T00:00
религиозные праздники
религия и мировоззрение
россия
рига
новгородская область
иван грозный
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Православные отмечают в пятницу праздник Тихвинской иконы Божией Матери.Тихвинский образ – одна из самых почитаемых в России чудотворных икон Богоматери. О Святыне известно с конца XIV века. По преданию, икона чудом появилась в воздухе и воспарила над рекой Тихвинкой Новгородской области, поэтому и получила свое название "Тихвинская". Согласно летописям, образ являлся в новгородские поселения и исцелял больных.В XVI веке Тихвин стал местом богомолья: сюда приезжали паломники со всей страны. В 1526 году город посетил князь Василий III, чтобы помолиться перед Тихвинской иконой о даровании ему наследника (будущего царя Ивана IV). Сам Иван Грозный всего за несколько дней до своего венчания на царство молился перед Тихвинской Божией Матери. В 1560 году по его указу в городе был основан Богородичный Успенский монастырь.В конце сороковых годов XX столетия святыня покинула новгородские земли. Икону вывезли в Ригу, а затем в Америку. В 1950 году чудотворный образ перевезли в Свято-Троицкий собор в Чикаго. Вдали от Родины икона находилась 60 лет. Образ пообещали вернуть в Россию после реконструкции Тихвинской обители. Работы начались в 1995 году и закончились спустя девять лет. Тихвинская икона Божией Матери вернулась в Россию лишь в 2004 году.Предание повествует о том, что Тихвинский образ Божий Матери не раз помогал во время вражеских напастей. В XVII веке икона чудесным образом спасла Тихвинский монастырь от нашествия шведов: в 1613 году одному из послушников монастыря явилась Богоматерь со святыми и возвестила о скорой победе. Шведское войско поразило духовное затмение и ему пришлось отступить от монастыря.По одной из московских легенд, в 1941 году чудотворная икона Тихвинской Божией Матери из церкви Тихвинской иконы Божией Матери в селе Алексеевском была на самолете обнесена вокруг столицы, после чего начался разгром фашистов под Москвой.Образ Тихвинской Божией Матери помогает скорбящим и тяжело больным, а также тем, кто потерял свой путь в жизни. Тихвинская икона Божией Матери является покровительницей детей и подростков. Верующие просят у образа помощи в воспитании и молятся о благополучии своих родственников.
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религиозные праздники, россия, рига, новгородская область, иван грозный

Верующие празднуют день Тихвинской иконы Божией Матери

00:00 09.07.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкТихвинская икона Божией матери
Тихвинская икона Божией матери - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Православные отмечают в пятницу праздник Тихвинской иконы Божией Матери.
Тихвинский образ – одна из самых почитаемых в России чудотворных икон Богоматери. О Святыне известно с конца XIV века. По преданию, икона чудом появилась в воздухе и воспарила над рекой Тихвинкой Новгородской области, поэтому и получила свое название "Тихвинская". Согласно летописям, образ являлся в новгородские поселения и исцелял больных.
В XVI веке Тихвин стал местом богомолья: сюда приезжали паломники со всей страны. В 1526 году город посетил князь Василий III, чтобы помолиться перед Тихвинской иконой о даровании ему наследника (будущего царя Ивана IV). Сам Иван Грозный всего за несколько дней до своего венчания на царство молился перед Тихвинской Божией Матери. В 1560 году по его указу в городе был основан Богородичный Успенский монастырь.
В конце сороковых годов XX столетия святыня покинула новгородские земли. Икону вывезли в Ригу, а затем в Америку. В 1950 году чудотворный образ перевезли в Свято-Троицкий собор в Чикаго. Вдали от Родины икона находилась 60 лет. Образ пообещали вернуть в Россию после реконструкции Тихвинской обители. Работы начались в 1995 году и закончились спустя девять лет. Тихвинская икона Божией Матери вернулась в Россию лишь в 2004 году.
© Фото : Jan Morsink Ikonen, Amsterdam, The NetherlandsБогоматерь Тихвинская, вторая половина 16 века
Богоматерь Тихвинская, вторая половина 16 века - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : Jan Morsink Ikonen, Amsterdam, The Netherlands
Богоматерь Тихвинская, вторая половина 16 века
Предание повествует о том, что Тихвинский образ Божий Матери не раз помогал во время вражеских напастей. В XVII веке икона чудесным образом спасла Тихвинский монастырь от нашествия шведов: в 1613 году одному из послушников монастыря явилась Богоматерь со святыми и возвестила о скорой победе. Шведское войско поразило духовное затмение и ему пришлось отступить от монастыря.
По одной из московских легенд, в 1941 году чудотворная икона Тихвинской Божией Матери из церкви Тихвинской иконы Божией Матери в селе Алексеевском была на самолете обнесена вокруг столицы, после чего начался разгром фашистов под Москвой.
Образ Тихвинской Божией Матери помогает скорбящим и тяжело больным, а также тем, кто потерял свой путь в жизни. Тихвинская икона Божией Матери является покровительницей детей и подростков. Верующие просят у образа помощи в воспитании и молятся о благополучии своих родственников.
Икона Владимирской Богоматери - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 01:28Религия и мировоззрение
Православные встречают День Владимирской иконы Богоматери
 
Религия и мировоззрениеРелигиозные праздникиРоссияРигаНовгородская областьИван Грозный
 
 
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