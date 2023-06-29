https://ria.ru/20230629/tikhvinskaya-1740260424.html

Верующие празднуют день Тихвинской иконы Божией Матери

Тихвинская икона Божией Матери: в какой день праздник, история, где находится

Верующие празднуют день Тихвинской иконы Божией Матери

Православные отмечают в воскресенье 9 июля праздник Тихвинской иконы Божией Матери. РИА Новости, 29.06.2023

2023-06-29T12:33

2023-06-29T12:33

2023-06-29T12:33

религия

иван грозный

новгородская область

рига

россия

религиозные праздники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/55308/61/553086150_0:636:1296:1365_1920x0_80_0_0_6825c28302b389670b6362e8cf763cf6.jpg

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Православные отмечают в воскресенье 9 июля праздник Тихвинской иконы Божией Матери.Тихвинский образ – одна из самых почитаемых в России чудотворных икон Богоматери. О Святыне известно с конца XIV века. По преданию, икона чудом появилась в воздухе и воспарила над рекой Тихвинкой Новгородской области, поэтому и получила свое название "Тихвинская". Согласно летописям, образ являлся в новгородские поселения и исцелял больных.В XVI веке Тихвин стал местом богомолья: сюда приезжали паломники со всей страны. В 1526 году город посетил князь Василий III, чтобы помолиться перед Тихвинской иконой о даровании ему наследника (будущего царя Ивана IV). Сам Иван Грозный всего за несколько дней до своего венчания на царство молился перед Тихвинской Божией Матери. В 1560 году по его указу в городе был основан Богородичный Успенский монастырь.В конце сороковых годов XX столетия святыня покинула новгородские земли. Икону вывезли в Ригу, а затем в Америку. В 1950 году чудотворный образ перевезли в Свято-Троицкий собор в Чикаго. Вдали от Родины икона находилась 60 лет. Образ пообещали вернуть в Россию после реконструкции Тихвинской обители. Работы начались в 1995 году и закончились спустя девять лет. Тихвинская икона Божией Матери вернулась в Россию лишь в 2004 году.Предание повествует о том, что Тихвинский образ Божий Матери не раз помогал во время вражеских напастей. В XVII веке икона чудесным образом спасла Тихвинский монастырь от нашествия шведов: в 1613 году некоему иноку Мартиниану явилась Богоматерь со святыми и возвестила: "Узрите милость Божию и победу". Шведское войско поразило духовное затмение: им вдруг показалось, что "несметное войско" окружило их. И тогда захватчики отступили от обители.По одной из московских легенд, в 1941 году чудотворная икона Тихвинской Божией Матери из церкви Тихвинской иконы Божией Матери в селе Алексеевском "была на самолете обнесена вокруг столицы", после чего начался разгром фашистов под Москвой.Образ Тихвинской Божией Матери помогает скорбящим и тяжело больным, а также тем, кто потерял свой путь в жизни. Также верующие просят у образа помощи в воспитании детей и молятся о благополучии своих родственников.

https://ria.ru/20210706/prazdnik-1740022606.html

новгородская область

рига

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван грозный, новгородская область, рига, россия, религиозные праздники