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Тихвинская икона Божией Матери: в какой день праздник, история, где находится
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:33 29.06.2023
https://ria.ru/20230629/tikhvinskaya-1740260424.html
Верующие празднуют день Тихвинской иконы Божией Матери
Тихвинская икона Божией Матери: в какой день праздник, история, где находится
Верующие празднуют день Тихвинской иконы Божией Матери
Православные отмечают в воскресенье 9 июля праздник Тихвинской иконы Божией Матери. РИА Новости, 29.06.2023
2023-06-29T12:33
2023-06-29T12:33
религия
иван грозный
новгородская область
рига
россия
религиозные праздники
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Православные отмечают в воскресенье 9 июля праздник Тихвинской иконы Божией Матери.Тихвинский образ – одна из самых почитаемых в России чудотворных икон Богоматери. О Святыне известно с конца XIV века. По преданию, икона чудом появилась в воздухе и воспарила над рекой Тихвинкой Новгородской области, поэтому и получила свое название "Тихвинская". Согласно летописям, образ являлся в новгородские поселения и исцелял больных.В XVI веке Тихвин стал местом богомолья: сюда приезжали паломники со всей страны. В 1526 году город посетил князь Василий III, чтобы помолиться перед Тихвинской иконой о даровании ему наследника (будущего царя Ивана IV). Сам Иван Грозный всего за несколько дней до своего венчания на царство молился перед Тихвинской Божией Матери. В 1560 году по его указу в городе был основан Богородичный Успенский монастырь.В конце сороковых годов XX столетия святыня покинула новгородские земли. Икону вывезли в Ригу, а затем в Америку. В 1950 году чудотворный образ перевезли в Свято-Троицкий собор в Чикаго. Вдали от Родины икона находилась 60 лет. Образ пообещали вернуть в Россию после реконструкции Тихвинской обители. Работы начались в 1995 году и закончились спустя девять лет. Тихвинская икона Божией Матери вернулась в Россию лишь в 2004 году.Предание повествует о том, что Тихвинский образ Божий Матери не раз помогал во время вражеских напастей. В XVII веке икона чудесным образом спасла Тихвинский монастырь от нашествия шведов: в 1613 году некоему иноку Мартиниану явилась Богоматерь со святыми и возвестила: "Узрите милость Божию и победу". Шведское войско поразило духовное затмение: им вдруг показалось, что "несметное войско" окружило их. И тогда захватчики отступили от обители.По одной из московских легенд, в 1941 году чудотворная икона Тихвинской Божией Матери из церкви Тихвинской иконы Божией Матери в селе Алексеевском "была на самолете обнесена вокруг столицы", после чего начался разгром фашистов под Москвой.Образ Тихвинской Божией Матери помогает скорбящим и тяжело больным, а также тем, кто потерял свой путь в жизни. Также верующие просят у образа помощи в воспитании детей и молятся о благополучии своих родственников.
https://ria.ru/20210706/prazdnik-1740022606.html
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иван грозный, новгородская область, рига, россия, религиозные праздники
Религия, Иван Грозный, Новгородская область, Рига, Россия, Религиозные праздники

Верующие празднуют день Тихвинской иконы Божией Матери

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкТихвинская икона Божией матери
Тихвинская икона Божией матери - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Православные отмечают в воскресенье 9 июля праздник Тихвинской иконы Божией Матери.
Тихвинский образ – одна из самых почитаемых в России чудотворных икон Богоматери. О Святыне известно с конца XIV века. По преданию, икона чудом появилась в воздухе и воспарила над рекой Тихвинкой Новгородской области, поэтому и получила свое название "Тихвинская". Согласно летописям, образ являлся в новгородские поселения и исцелял больных.
В XVI веке Тихвин стал местом богомолья: сюда приезжали паломники со всей страны. В 1526 году город посетил князь Василий III, чтобы помолиться перед Тихвинской иконой о даровании ему наследника (будущего царя Ивана IV). Сам Иван Грозный всего за несколько дней до своего венчания на царство молился перед Тихвинской Божией Матери. В 1560 году по его указу в городе был основан Богородичный Успенский монастырь.
В конце сороковых годов XX столетия святыня покинула новгородские земли. Икону вывезли в Ригу, а затем в Америку. В 1950 году чудотворный образ перевезли в Свято-Троицкий собор в Чикаго. Вдали от Родины икона находилась 60 лет. Образ пообещали вернуть в Россию после реконструкции Тихвинской обители. Работы начались в 1995 году и закончились спустя девять лет. Тихвинская икона Божией Матери вернулась в Россию лишь в 2004 году.
© Фото : Jan Morsink Ikonen, Amsterdam, The NetherlandsБогоматерь Тихвинская, вторая половина 16 века
Богоматерь Тихвинская, вторая половина 16 века - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : Jan Morsink Ikonen, Amsterdam, The Netherlands
Богоматерь Тихвинская, вторая половина 16 века
Предание повествует о том, что Тихвинский образ Божий Матери не раз помогал во время вражеских напастей. В XVII веке икона чудесным образом спасла Тихвинский монастырь от нашествия шведов: в 1613 году некоему иноку Мартиниану явилась Богоматерь со святыми и возвестила: "Узрите милость Божию и победу". Шведское войско поразило духовное затмение: им вдруг показалось, что "несметное войско" окружило их. И тогда захватчики отступили от обители.
По одной из московских легенд, в 1941 году чудотворная икона Тихвинской Божией Матери из церкви Тихвинской иконы Божией Матери в селе Алексеевском "была на самолете обнесена вокруг столицы", после чего начался разгром фашистов под Москвой.
Образ Тихвинской Божией Матери помогает скорбящим и тяжело больным, а также тем, кто потерял свой путь в жизни. Также верующие просят у образа помощи в воспитании детей и молятся о благополучии своих родственников.
Икона Владимирской Богоматери - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Православные встречают День Владимирской иконы Богоматери
6 июля 2021, 01:28
 
РелигияИван ГрозныйНовгородская областьРигаРоссияРелигиозные праздники
 
 
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