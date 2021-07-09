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Суд в Москве арестовал на десять суток еще одну участницу Pussy Riot
Суд в Москве арестовал на десять суток еще одну участницу Pussy Riot - РИА Новости, 09.07.2021
Суд в Москве арестовал на десять суток еще одну участницу Pussy Riot
Замоскворецкий суд Москвы назначил административный арест на 10 суток участнице группы Pussy Riot Анне Кузьминых за неповиновение полиции, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:26
2021-07-09T18:26
2021-07-09T18:26
россия
pussy riot
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы назначил административный арест на 10 суток участнице группы Pussy Riot Анне Кузьминых за неповиновение полиции, сообщил РИА Новости ее адвокат Илья Уткин.С 23 июня по 7 июля девушка отбывала арест по аналогичной статье."Суд признал Анну Кузьминых виновной в правонарушении, предусмотренном статьей 19.3 УК РФ (Невыполнение законных требований сотрудников полиции), и назначил ей наказание в виде 10 суток ареста", - сказала собеседник агентства.Защитник добавил, что обжалует решение суда.В четверг были задержаны и другие участники Pussy Riot - Александр Софеев и Мария Алёхина. Софеев и Алёхина сейчас находятся под административным арестом.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года провели акцию "Панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. За хулиганство Хамовнический суд Москвы в августе 2012 года приговорил троих девушек к двум годам колонии общего режима. Мосгорсуд в октябре того же года изменил одной из них - Екатерине Самуцевич - наказание на условное. В декабре 2013 года Надежда Толоконникова и Мария Алехина были освобождены в связи с амнистией, приуроченной к 20-летию Конституции РФ.
https://ria.ru/20210708/alekhina-1740504878.html
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россия, pussy riot, москва, происшествия
Суд в Москве арестовал на десять суток еще одну участницу Pussy Riot
Суд арестовал на десять суток участницу Pussy Riot Анну Кузьминых за неповиновение полиции