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ЕК не будет финансировать стену на границе Литвы и Белоруссии
ЕК не будет финансировать стену на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 09.07.2021
ЕК не будет финансировать стену на границе Литвы и Белоруссии
Еврокомиссия не финансирует создание заграждений, однако готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне проблем с... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:33
2021-07-09T18:33
ингрида шимоните
александр лукашенко
еврокомиссия
евросоюз
белоруссия
литва
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Еврокомиссия не финансирует создание заграждений, однако готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне проблем с нелегальной миграцией, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК."Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане, и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь. Мы обсуждаем с Литвой дальнейшую поддержку, в том числе финансовую", - сообщил он.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой."ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища", - добавил собеседник агентства.В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии. МИД республики заявил, что в качестве одной из ответных мер на санкции ЕС Минск начинает процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, поскольку не может выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных санкций. При этом в июле президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Минск не против переговоров по вопросу противодействия нелегальной миграции, готов обсудить условия.Отвечая на вопрос, может ли Евросоюз вступить в такие переговоры, представитель ЕК сказал: "У ЕС и Белоруссии есть соглашение о реадмиссии. Оно предусматривает обязательства Белоруссии принимать людей, находящихся в ЕС нелегально. Евросоюз ожидает, что Белоруссия будет полностью выполнять это соглашение".
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ингрида шимоните, александр лукашенко, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, литва, в мире
ЕК не будет финансировать стену на границе Литвы и Белоруссии
18:33 09.07.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПогранпереход "Григоровщина" на белорусско-латвийской границе
Погранпереход Григоровщина на белорусско-латвийской границе - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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В Еврокомиссии заявили, что не будут финансировать стену в Литве на границе с Белоруссией

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БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Еврокомиссия не финансирует создание заграждений, однако готова оказать Литве дополнительную финансовую помощь для управления границами на фоне проблем с нелегальной миграцией, заявил РИА Новости представитель пресс-службы ЕК.
"Еврокомиссия оказывает поддержку процессу управления границами в Литве как в оперативном, так и в финансовом плане, и при необходимости готова оказывать дальнейшую помощь. Мы обсуждаем с Литвой дальнейшую поддержку, в том числе финансовую", - сообщил он.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что республика решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой.

"ЕК не финансирует заборы. Наше финансирование направлено на интегрированные решения по управлению границами, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными и которые связаны с эффективным и быстрым управлением миграцией и системой предоставления убежища", - добавил собеседник агентства.

В июне ЕС запустил экономические секторальные санкции против Белоруссии. МИД республики заявил, что в качестве одной из ответных мер на санкции ЕС Минск начинает процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом, поскольку не может выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных санкций. При этом в июле президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Минск не против переговоров по вопросу противодействия нелегальной миграции, готов обсудить условия.
Отвечая на вопрос, может ли Евросоюз вступить в такие переговоры, представитель ЕК сказал: "У ЕС и Белоруссии есть соглашение о реадмиссии. Оно предусматривает обязательства Белоруссии принимать людей, находящихся в ЕС нелегально. Евросоюз ожидает, что Белоруссия будет полностью выполнять это соглашение".
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