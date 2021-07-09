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МИД обвинил США в нарушении прав человека
МИД обвинил США в нарушении прав человека - РИА Новости, 09.07.2021
МИД обвинил США в нарушении прав человека
Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за её пределами, говорится в докладе МИД РФ о ситуации с правами человека в... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:17
2021-07-09T15:43
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за её пределами, говорится в докладе МИД РФ о ситуации с правами человека в отдельных странах."Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за её пределами, в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения (санкции), наиболее вопиющим примером которых является введенная и сохраняющаяся (вопреки многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН) блокада Кубы", - говорится в документе, размещенном на сайте министерства иностранных дел."Однако это ничуть не мешает им позиционировать себя в качестве "мирового эталона" в области защиты основных свобод. Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже. При этом критика о реальной ситуации с правами человека в стране по-прежнему игнорируется властями. Вместо этого Вашингтон ищет "нарушения" где угодно, но только не у себя дома", - говорится в докладе.Ситуация со свободой средств массовой информации в США остается крайне неоднозначной, фактически скатываясь к полной деградации, заявили в российском МИД."Ситуация со свободой СМИ в Соединенных Штатах, приверженность которой декларирует Вашингтон, остается крайне неоднозначной, фактически скатываясь к полной деградации", - говорится в опубликованном МИД РФ докладе "О ситуации с правами человека в отдельных странах".В докладе отмечается, что в последние годы наблюдается отход американских властей от выполнения внутри страны своих международно-правовых обязательств по защите свободы выражения мнений, уважению плюрализма и многим другим параметрам. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, по сути, столь плачевное положение дел со свободой слова явилось результатом обострившейся борьбы американских политических элит друг с другом, в которой обе стороны используют очевидную цензуру, что приводит к грубейшим нарушениям американской конституции и международных обязательств США."Усугубляет ситуацию и то, что в условиях этого политического кризиса права граждан на доступ к информации нарушают функционирующие на территории Соединенных Штатов крупные частные корпорации, отказывающиеся выстраивать свою деятельность в соответствии с американскими законодательными нормами. Это высвечивает и неспособность или нежелание США привести действия этих компаний в соответствие с законом", - добавили в МИД РФ.В США продолжается рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений дискриминации, это позор для Америки, говорится в докладе МИД РФ о ситуации с правами человека в отдельных странах."В США продолжается рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений подобной дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. К тому же проблема расизма приобрела в американском обществе системный характер, пронизав все сферы жизни общества. На это с тревогой указывают правозащитные организации. Стремительное распространение такого позорящего Америку явления с трудом соотносится с декларируемым Вашингтоном образом "глобального лидера" в области защиты прав и свобод по всему миру", - говорится в документе, размещенном на сайте министерства иностранных дел.В докладе подчеркивается, что правозащитники фиксируют дискриминационное отношение к американским гражданам африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения, что особенно ярко проявляется в действиях правоохранительных органов, а также в медицинской и социальной сферах."Выходцы из африканского и азиатского регионов сталкиваются в Америке с проявлениями дискриминации в системе отправления правосудия, в особенности уголовного правосудия. Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискриминации указывали в марте и августе 2014 года на наличие расовых различий на разных ступенях системы уголовного правосудия, а также на вынесение неравнозначных приговоров и высокую долю этнических меньшинств среди заключенных в тюрьмах. На то, что афроамериканцы в США в несколько раз чаще, чем белое население, подвергаются тюремному заключению, указывали и правозащитные организации, включая Human Rights Watch", - отмечают авторы доклада.Кроме того, по их словам, нередки случаи, когда в политической риторике используются расистские образы, связанные с торговлей порабощенными африканцами, историей линчевания, уничижительными оценками, эксплуатацией, насилием в отношении лиц африканского происхождения."Помимо этого отмечается высокий уровень преступлений по расовым и этническим мотивам, чему способствует распространённость в стране экстремистских и неонацистских группировок... Также в последние годы усиливается количество распространяемых экстремистами идеологических материалов... В последнее время в поле зрения правозащитников стали попадать случаи распространения идеологии расизма и неонацизма среди американских военнослужащих – сообщения о резонансных преступлениях, совершенных американскими военными, являющимися последователями расистских идеологий и членами радикальных группировок, неоднократно публиковали СМИ", - говорится в докладе.
https://ria.ru/20210507/pushkov-1731445428.html
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оон, вашингтон (город), россия, сша, в мире
МИД обвинил США в нарушении прав человека
15:17 09.07.2021 (обновлено: 15:43 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МИД обвинил США в нарушении прав человека внутри страны и за ее пределами

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за её пределами, говорится в докладе МИД РФ о ситуации с правами человека в отдельных странах.
"Соединенные Штаты продолжают грубо нарушать права человека как внутри страны, так и за её пределами, в том числе посредством незаконных односторонних мер принуждения (санкции), наиболее вопиющим примером которых является введенная и сохраняющаяся (вопреки многочисленным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН) блокада Кубы", - говорится в документе, размещенном на сайте министерства иностранных дел.
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"Однако это ничуть не мешает им позиционировать себя в качестве "мирового эталона" в области защиты основных свобод. Даже лояльные Вашингтону неправительственные организации признают: положение дел в правозащитной сфере с каждым годом становится здесь хуже. При этом критика о реальной ситуации с правами человека в стране по-прежнему игнорируется властями. Вместо этого Вашингтон ищет "нарушения" где угодно, но только не у себя дома", - говорится в докладе.
Ситуация со свободой средств массовой информации в США остается крайне неоднозначной, фактически скатываясь к полной деградации, заявили в российском МИД.
"Ситуация со свободой СМИ в Соединенных Штатах, приверженность которой декларирует Вашингтон, остается крайне неоднозначной, фактически скатываясь к полной деградации", - говорится в опубликованном МИД РФ докладе "О ситуации с правами человека в отдельных странах".
В докладе отмечается, что в последние годы наблюдается отход американских властей от выполнения внутри страны своих международно-правовых обязательств по защите свободы выражения мнений, уважению плюрализма и многим другим параметрам. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, по сути, столь плачевное положение дел со свободой слова явилось результатом обострившейся борьбы американских политических элит друг с другом, в которой обе стороны используют очевидную цензуру, что приводит к грубейшим нарушениям американской конституции и международных обязательств США.
"Усугубляет ситуацию и то, что в условиях этого политического кризиса права граждан на доступ к информации нарушают функционирующие на территории Соединенных Штатов крупные частные корпорации, отказывающиеся выстраивать свою деятельность в соответствии с американскими законодательными нормами. Это высвечивает и неспособность или нежелание США привести действия этих компаний в соответствие с законом", - добавили в МИД РФ.
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В США продолжается рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений дискриминации, это позор для Америки, говорится в докладе МИД РФ о ситуации с правами человека в отдельных странах.
"В США продолжается рост уровня расизма, антисемитизма, исламофобии и других проявлений подобной дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. К тому же проблема расизма приобрела в американском обществе системный характер, пронизав все сферы жизни общества. На это с тревогой указывают правозащитные организации. Стремительное распространение такого позорящего Америку явления с трудом соотносится с декларируемым Вашингтоном образом "глобального лидера" в области защиты прав и свобод по всему миру", - говорится в документе, размещенном на сайте министерства иностранных дел.
В докладе подчеркивается, что правозащитники фиксируют дискриминационное отношение к американским гражданам африканского, азиатского и латиноамериканского происхождения, что особенно ярко проявляется в действиях правоохранительных органов, а также в медицинской и социальной сферах.
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"Выходцы из африканского и азиатского регионов сталкиваются в Америке с проявлениями дискриминации в системе отправления правосудия, в особенности уголовного правосудия. Комитет по правам человека и Комитет по ликвидации расовой дискриминации указывали в марте и августе 2014 года на наличие расовых различий на разных ступенях системы уголовного правосудия, а также на вынесение неравнозначных приговоров и высокую долю этнических меньшинств среди заключенных в тюрьмах. На то, что афроамериканцы в США в несколько раз чаще, чем белое население, подвергаются тюремному заключению, указывали и правозащитные организации, включая Human Rights Watch", - отмечают авторы доклада.
Кроме того, по их словам, нередки случаи, когда в политической риторике используются расистские образы, связанные с торговлей порабощенными африканцами, историей линчевания, уничижительными оценками, эксплуатацией, насилием в отношении лиц африканского происхождения.
"Помимо этого отмечается высокий уровень преступлений по расовым и этническим мотивам, чему способствует распространённость в стране экстремистских и неонацистских группировок... Также в последние годы усиливается количество распространяемых экстремистами идеологических материалов... В последнее время в поле зрения правозащитников стали попадать случаи распространения идеологии расизма и неонацизма среди американских военнослужащих – сообщения о резонансных преступлениях, совершенных американскими военными, являющимися последователями расистских идеологий и членами радикальных группировок, неоднократно публиковали СМИ", - говорится в докладе.
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