Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/ssha-1740568698.html
Талибы заявили, что готовы начать отношения с США "с чистого листа"
Талибы заявили, что готовы начать отношения с США "с чистого листа" - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы заявили, что готовы начать отношения с США "с чистого листа"
Радикальное движение "Талибан"* готово к контактам с США и начать отношения с ними с чистого листа, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:19
2021-07-09T15:48
россия
москва
афганистан
талибан
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595074562_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_0a98ad243f2d2973fb866006d3f866b9.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* готово к контактам с США и начать отношения с ними с чистого листа, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения Шахабуддин Делавар."Мы стремимся поддерживать отношения со всеми странами. Говоря об отношениях с США - если они закроют главу пребывания на нашей территории в качестве военной силы, то мы готовы встретиться и поддерживать отношения с представителями США с чистого листа", - заявил Делавар на пресс-конференции в Москве.Он добавил, что Афганистан после стольких лет войны нуждается в больших объемах гуманитарной помощи.* Талибан — запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/mid-1740598679.html
россия
москва
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595074562_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7709cd55b4c9a4177b4eb316f46bada7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, афганистан, талибан, в мире, сша
Талибы заявили, что готовы начать отношения с США "с чистого листа"
11:19 09.07.2021 (обновлено: 15:48 09.07.2021)
 
© РИА НовостиПредставители талибов на переговорах в Москве
Представители талибов на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости

Глава движения "Талибан"* заявил, что организация готова к контактам с США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* готово к контактам с США и начать отношения с ними с чистого листа, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения Шахабуддин Делавар.
"Мы стремимся поддерживать отношения со всеми странами. Говоря об отношениях с США - если они закроют главу пребывания на нашей территории в качестве военной силы, то мы готовы встретиться и поддерживать отношения с представителями США с чистого листа", - заявил Делавар на пресс-конференции в Москве.
Он добавил, что Афганистан после стольких лет войны нуждается в больших объемах гуманитарной помощи.
* Талибан — запрещенная в России террористическая организация.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
13:22
Лавров объяснил, в каком случае Россия вмешается в ситуацию в Афганистане
 
РоссияМоскваАфганистанТалибанВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:33В Калининграде в результате стрельбы в пострадали три человека
16:29Доказать искусственное происхождение коронавируса невозможно, заявил врач
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке тревоги из-за российских самолетов
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
Лента новостейМолния