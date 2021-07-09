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Талибы заявили, что готовы начать отношения с США "с чистого листа"
Талибы заявили, что готовы начать отношения с США "с чистого листа" - РИА Новости, 09.07.2021
Талибы заявили, что готовы начать отношения с США "с чистого листа"
Радикальное движение "Талибан"* готово к контактам с США и начать отношения с ними с чистого листа, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:19
2021-07-09T11:19
2021-07-09T15:48
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талибан
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* готово к контактам с США и начать отношения с ними с чистого листа, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения Шахабуддин Делавар."Мы стремимся поддерживать отношения со всеми странами. Говоря об отношениях с США - если они закроют главу пребывания на нашей территории в качестве военной силы, то мы готовы встретиться и поддерживать отношения с представителями США с чистого листа", - заявил Делавар на пресс-конференции в Москве.Он добавил, что Афганистан после стольких лет войны нуждается в больших объемах гуманитарной помощи.* Талибан — запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210709/mid-1740598679.html
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россия, москва, афганистан, талибан, в мире, сша
Талибы заявили, что готовы начать отношения с США "с чистого листа"
11:19 09.07.2021 (обновлено: 15:48 09.07.2021)
Глава движения "Талибан"* заявил, что организация готова к контактам с США