https://ria.ru/20210709/ssha-1740568698.html

Талибы заявили, что готовы начать отношения с США "с чистого листа"

Талибы заявили, что готовы начать отношения с США "с чистого листа" - РИА Новости, 09.07.2021

Талибы заявили, что готовы начать отношения с США "с чистого листа"

Радикальное движение "Талибан"* готово к контактам с США и начать отношения с ними с чистого листа, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:19

2021-07-09T11:19

2021-07-09T15:48

россия

москва

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* готово к контактам с США и начать отношения с ними с чистого листа, заявил глава прибывшей в Москву делегации движения Шахабуддин Делавар."Мы стремимся поддерживать отношения со всеми странами. Говоря об отношениях с США - если они закроют главу пребывания на нашей территории в качестве военной силы, то мы готовы встретиться и поддерживать отношения с представителями США с чистого листа", - заявил Делавар на пресс-конференции в Москве.Он добавил, что Афганистан после стольких лет войны нуждается в больших объемах гуманитарной помощи.* Талибан — запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210709/mid-1740598679.html

россия

москва

афганистан

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россия, москва, афганистан, талибан, в мире, сша