https://ria.ru/20210709/sotrudnichestvo-1740684665.html

Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью

Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 09.07.2021

Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорили по телефону, продолжен диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T21:27

2021-07-09T21:27

2021-07-09T21:40

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорили по телефону, продолжен диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, сообщила пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся в пятницу."Продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Джо Байденом отметил, что с учетом серьезности вызовов в киберсфере взаимодействие РФ и США должно быть постоянным и профессиональным, но за последний месяц запросов от Штатов не было, сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Путин отметил, что, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам."Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права" , - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/kiberbezopasnost-1740344280.html

https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире