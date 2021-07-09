https://ria.ru/20210709/sotrudnichestvo-1740684665.html
Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью
Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 09.07.2021
Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорили по телефону, продолжен диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T21:27
2021-07-09T21:27
2021-07-09T21:40
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740303760_0:5:3035:1712_1920x0_80_0_0_9dcf8fb9db73b97f6e5077b945605e33.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорили по телефону, продолжен диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, сообщила пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся в пятницу."Продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Джо Байденом отметил, что с учетом серьезности вызовов в киберсфере взаимодействие РФ и США должно быть постоянным и профессиональным, но за последний месяц запросов от Штатов не было, сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Путин отметил, что, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам."Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права" , - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/kiberbezopasnost-1740344280.html
https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html
женева (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740303760_502:0:3035:1900_1920x0_80_0_0_5da791773751226fbfa3e2e7a50f1b21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью
21:27 09.07.2021 (обновлено: 21:40 09.07.2021)
Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
и президент США Джо Байден
поговорили по телефону, продолжен диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, сообщила пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся в пятницу.
"Продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве
диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Джо Байденом отметил, что с учетом серьезности вызовов в киберсфере взаимодействие РФ и США должно быть постоянным и профессиональным, но за последний месяц запросов от Штатов не было, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Путин отметил, что, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.
"Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права" , - говорится в сообщении.