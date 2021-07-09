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Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью
Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью - РИА Новости, 09.07.2021
Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорили по телефону, продолжен диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T21:27
2021-07-09T21:40
джо байден
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сша
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорили по телефону, продолжен диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, сообщила пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся в пятницу."Продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Джо Байденом отметил, что с учетом серьезности вызовов в киберсфере взаимодействие РФ и США должно быть постоянным и профессиональным, но за последний месяц запросов от Штатов не было, сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Путин отметил, что, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам."Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права" , - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/kiberbezopasnost-1740344280.html
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джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью
21:27 09.07.2021 (обновлено: 21:40 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин и Байден продолжили диалог по борьбе с киберпреступностью

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден поговорили по телефону, продолжен диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью, сообщила пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся в пятницу.
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"Продолжен начатый на российско-американском саммите в Женеве диалог по вопросам информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США Джо Байденом отметил, что с учетом серьезности вызовов в киберсфере взаимодействие РФ и США должно быть постоянным и профессиональным, но за последний месяц запросов от Штатов не было, сообщила пресс-служба Кремля.
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Отмечается, что в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Путин отметил, что, несмотря на готовность РФ к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам.
"Вместе с тем, с учетом масштабов и серьезности вызовов в данной сфере взаимодействие России и США должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер, осуществляться с использованием специализированных каналов обмена данными между уполномоченными государственными структурами, в рамках двусторонних юридических механизмов, а также с соблюдением положений международного права" , - говорится в сообщении.
 
Джо БайденВладимир ПутинЖенева (город)СШАВ мире
 
 
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