https://ria.ru/20210709/smolenskaya-1740564133.html

Станцию "Смоленская" московского метро открыли после реконструкции

Станцию "Смоленская" московского метро открыли после реконструкции - РИА Новости, 09.07.2021

Станцию "Смоленская" московского метро открыли после реконструкции

Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро Москвы открыли для пассажиров после реконструкции, которая длилась полтора года, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T10:54

2021-07-09T10:54

2021-07-09T10:59

реконструкция

максим ликсутов

москва

метро

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии метро Москвы открыли для пассажиров после реконструкции, которая длилась полтора года, сообщил журналистам глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.Он отметил, что особое внимание было уделено панно, которые посвящены армии, также на станции стало больше света. Кассовые окна были перемещены в историческое место, где они были изначально в 1953 году. "Поменяли 50-метровый эскалатор, который прослужит ещё почти 50 лет. Проведены работы на платформе, заменены системы освещения, пожарной сигнализации. Масса вещей для того, чтобы станция работала почти для 40 тысяч москвичей, которые обычно в рабочий день пользовались этой станцией", - добавил Ликсутов.Станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии была закрыта с 22 февраля 2020 года для замены всех эскалаторов, поезда проезжали эту станцию без остановки.

https://realty.ria.ru/20210118/kakhovskaya-1593484140.html

москва

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реконструкция, максим ликсутов , москва, метро