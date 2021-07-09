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Посол Сирии в Австрии рассказал о явке на выборах в Вене
Посол Сирии в Австрии рассказал о явке на выборах в Вене - РИА Новости, 09.07.2021
Посол Сирии в Австрии рассказал о явке на выборах в Вене
Явка на президентских выборах в посольстве Сирии в Вене была выше, чем в прошлые годы, заявил в интервью РИА Новости новый посол САР в Австрии Хасан Хаддур. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:38
2021-07-09T08:38
башар асад
сирия
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в мире
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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Явка на президентских выборах в посольстве Сирии в Вене была выше, чем в прошлые годы, заявил в интервью РИА Новости новый посол САР в Австрии Хасан Хаддур.Выборы в посольстве Сирии в Вене состоялись 20 мая. По словам посла, в голосовании приняли участие сирийцы из Австрии, Словакии, а также Венгрии и Италии."Все прошло гладко, ничто не мешало процессу. Конечно, явка была лучше, чем раньше", - сказал посол, выразив благодарность австрийской стороне за содействие в обеспечении безопасности на выборах.Собеседник агентства заявил, что посольство открыто для всех сирийцев и готово оказать им помощь независимо от того, беженцы они или нет. "Они приходят в посольство за определенными документами, мы готовы оказать эту услугу, они все сирийцы", - подчеркнул Хаддур.Очередные президентские выборы в Сирии состоялись в мае. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.
https://ria.ru/20210528/siriya-1734554364.html
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башар асад, сирия, венгрия, италия, в мире
Посол Сирии в Австрии рассказал о явке на выборах в Вене
08:38 09.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на президентских выборах в Сирии на одном из избирательных участков Дамаска
Подсчет голосов на президентских выборах в Сирии на одном из избирательных участков Дамаска - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Посол Сирии в Австрии рассказал о явке на выборах в дипломатическом представительстве в Вене

Читать ria.ru в
ВЕНА, 9 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Явка на президентских выборах в посольстве Сирии в Вене была выше, чем в прошлые годы, заявил в интервью РИА Новости новый посол САР в Австрии Хасан Хаддур.
Выборы в посольстве Сирии в Вене состоялись 20 мая. По словам посла, в голосовании приняли участие сирийцы из Австрии, Словакии, а также Венгрии и Италии.
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"Все прошло гладко, ничто не мешало процессу. Конечно, явка была лучше, чем раньше", - сказал посол, выразив благодарность австрийской стороне за содействие в обеспечении безопасности на выборах.
Собеседник агентства заявил, что посольство открыто для всех сирийцев и готово оказать им помощь независимо от того, беженцы они или нет. "Они приходят в посольство за определенными документами, мы готовы оказать эту услугу, они все сирийцы", - подчеркнул Хаддур.
Очередные президентские выборы в Сирии состоялись в мае. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.
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