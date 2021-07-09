https://ria.ru/20210709/siriya-1740544463.html

Посол Сирии в Австрии рассказал о явке на выборах в Вене

Посол Сирии в Австрии рассказал о явке на выборах в Вене - РИА Новости, 09.07.2021

Посол Сирии в Австрии рассказал о явке на выборах в Вене

Явка на президентских выборах в посольстве Сирии в Вене была выше, чем в прошлые годы, заявил в интервью РИА Новости новый посол САР в Австрии Хасан Хаддур. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T08:38

2021-07-09T08:38

2021-07-09T08:38

башар асад

сирия

венгрия

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ВЕНА, 9 июл - РИА Новости, Маргарита Костив. Явка на президентских выборах в посольстве Сирии в Вене была выше, чем в прошлые годы, заявил в интервью РИА Новости новый посол САР в Австрии Хасан Хаддур.Выборы в посольстве Сирии в Вене состоялись 20 мая. По словам посла, в голосовании приняли участие сирийцы из Австрии, Словакии, а также Венгрии и Италии."Все прошло гладко, ничто не мешало процессу. Конечно, явка была лучше, чем раньше", - сказал посол, выразив благодарность австрийской стороне за содействие в обеспечении безопасности на выборах.Собеседник агентства заявил, что посольство открыто для всех сирийцев и готово оказать им помощь независимо от того, беженцы они или нет. "Они приходят в посольство за определенными документами, мы готовы оказать эту услугу, они все сирийцы", - подчеркнул Хаддур.Очередные президентские выборы в Сирии состоялись в мае. Для избирателей были открыты 12 тысяч участков во всех провинциях страны, а также 46 участков в диппредставительствах САР за рубежом. Всего в выборах приняли участие 14,2 миллиона сирийцев, явка составила 78,64%. По итогам выборов уверенную победу одержал действующий глава государства Башар Асад, который получил поддержку 95,1% участвовавших в голосовании избирателей.

https://ria.ru/20210528/siriya-1734554364.html

https://ria.ru/20210526/siriya-1733943436.html

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башар асад, сирия, венгрия, италия, в мире