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В МИД отметили необходимость профессиональной оценки инцидента с Ryanair
В МИД отметили необходимость профессиональной оценки инцидента с Ryanair - РИА Новости, 09.07.2021
В МИД отметили необходимость профессиональной оценки инцидента с Ryanair
Россия по-прежнему исходит из необходимости профессиональной и всесторонней оценки инцидента с самолетом Ryanair в Минске, сказала официальный представитель МИД РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:39
2021-07-09T11:39
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
россия
ryanair
мария захарова
евросоюз
белоруссия
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия по-прежнему исходит из необходимости профессиональной и всесторонней оценки инцидента с самолетом Ryanair в Минске, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Авиационные власти Белоруссии сообщили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представит 13 сентября доклад по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске."И мы по-прежнему исходим из необходимости профессиональной и всесторонней оценки ситуации, не допускающей политизации вопроса и преждевременных оценочных суждений", - сказала Захарова на брифинге.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
https://ria.ru/20210621/ryanair-1737948800.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, мария захарова, евросоюз, белоруссия, вильнюс, в мире
В МИД отметили необходимость профессиональной оценки инцидента с Ryanair
11:39 09.07.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Захарова заявила о необходимости профессиональной и всесторонней оценки инцидента с Ryanair

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия по-прежнему исходит из необходимости профессиональной и всесторонней оценки инцидента с самолетом Ryanair в Минске, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Авиационные власти Белоруссии сообщили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) представит 13 сентября доклад по инциденту с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.
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"И мы по-прежнему исходим из необходимости профессиональной и всесторонней оценки ситуации, не допускающей политизации вопроса и преждевременных оценочных суждений", - сказала Захарова на брифинге.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС также запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичРоссияRyanairМария ЗахароваЕвросоюзБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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