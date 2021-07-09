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Тверская область
https://ria.ru/20210709/rudenya-1740579482.html
Руденя: темпы вакцинации в Тверской области растут
Руденя: темпы вакцинации в Тверской области растут - РИА Новости, 09.07.2021
Руденя: темпы вакцинации в Тверской области растут
Темпы вакцинации от коронавируса в Тверской области растут, сообщил губернатор региона Игорь Руденя. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:12
2021-07-09T12:12
тверская область
коронавирус в россии
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 9 июля – РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в Тверской области растут, сообщил губернатор региона Игорь Руденя."В регион поступила новая партия вакцины – 35,7 тысяч доз. На следующей неделе тоже будет поставка. Хочу в целом отметить высокие темпы прививочной кампании и поблагодарить граждан за такое ответственное отношение. Будем дальше двигаться, чтобы все, кто хочет сделать прививку, получил такую возможность", - сказал Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.По словам губернатора, сегодня нужно как можно быстрее пройти вакцинацию максимальному числу жителей Верхневолжья. Это позволит сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение инфекции.Руденя также сообщил, что в регионе не планируется вводить жёсткие ограничения в экономике, QR-коды в учреждениях общепита, на транспорте. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в течение прошлой недели в Тверской области прививку от коронавирусной инфекции сделали более 32 тысяч жителей. На этой неделе только за три дня, с понедельника по среду, вакцинировались более 20 тысяч человек. Всего в Тверской области в настоящее время вакцину получили более 221 тысячи человек."При таких темпах в ближайшие два месяца смогут вакцинироваться ещё около 250 тысяч человек, что позволит к началу нового учебного достичь уровня 60% вакцинированных", - отметили в пресс-службе.Всего в регионе работает 56 прививочных пунктов. В том числе, без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в крупных торговых центрах, в Тверском цирке. Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, ведет 91 выездная бригада.
https://ria.ru/20210706/tver-1740179565.html
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коронавирус в россии, игорь руденя

Руденя: темпы вакцинации в Тверской области растут

12:12 09.07.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 9 июля – РИА Новости. Темпы вакцинации от коронавируса в Тверской области растут, сообщил губернатор региона Игорь Руденя.
"В регион поступила новая партия вакцины – 35,7 тысяч доз. На следующей неделе тоже будет поставка. Хочу в целом отметить высокие темпы прививочной кампании и поблагодарить граждан за такое ответственное отношение. Будем дальше двигаться, чтобы все, кто хочет сделать прививку, получил такую возможность", - сказал Руденя в эфире телеканала "Россия 24" Тверь.
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По словам губернатора, сегодня нужно как можно быстрее пройти вакцинацию максимальному числу жителей Верхневолжья. Это позволит сформировать коллективный иммунитет и остановить распространение инфекции.
Руденя также сообщил, что в регионе не планируется вводить жёсткие ограничения в экономике, QR-коды в учреждениях общепита, на транспорте.
"Главная задача – сделать всё, чтобы региональная экономика – и промышленность, и строительный комплекс, и торговля, и общепит, – продолжали стабильно работать, чтобы у людей была работа", - сказал глава региона.
В пресс-службе регионального правительства уточнили, что в течение прошлой недели в Тверской области прививку от коронавирусной инфекции сделали более 32 тысяч жителей. На этой неделе только за три дня, с понедельника по среду, вакцинировались более 20 тысяч человек. Всего в Тверской области в настоящее время вакцину получили более 221 тысячи человек.
"При таких темпах в ближайшие два месяца смогут вакцинироваться ещё около 250 тысяч человек, что позволит к началу нового учебного достичь уровня 60% вакцинированных", - отметили в пресс-службе.
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Всего в регионе работает 56 прививочных пунктов. В том числе, без предварительной записи в Твери вакцинироваться можно в крупных торговых центрах, в Тверском цирке. Вакцинацию на предприятиях и населенных пунктах области, где нет точек иммунизации, ведет 91 выездная бригада.
 
Тверская областьКоронавирус в РоссииИгорь Руденя
 
 
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