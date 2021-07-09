https://ria.ru/20210709/rostov-na-donu-1740623337.html

В Ростовской области для общепита с конца июля вводят систему COVID-free

В Ростовской области для общепита с конца июля вводят систему COVID-free - РИА Новости, 09.07.2021

В Ростовской области для общепита с конца июля вводят систему COVID-free

Справка о вакцинации от коронавируса либо о наличии антител или свежий ПЦР-тест станут необходимыми при посещении кафе и ресторанов Ростовской области с конца... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:14

2021-07-09T15:14

2021-07-09T15:14

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

здоровье - общество

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл – РИА Новости. Справка о вакцинации от коронавируса либо о наличии антител или свежий ПЦР-тест станут необходимыми при посещении кафе и ресторанов Ростовской области с конца июля, сообщила журналистам директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова."Граждане должны понимать, что они должны будут (при посещении общепита) либо подтвердить сертификатом прохождение вакцинации, сверив ее с удостоверением личности, либо (предоставить) ряд документов, которые будут обязательны, в случае если не вакцинированы, – наличие антител либо ПЦР не позднее трех дней", - сказала она.Такая система, по ее мнению, может заработать в регионе уже в третьей декаде июля, в настоящее время она еще отрабатывается. При этом для ее реализации будут использоваться "существующие ресурсы в виде приложения, которое уже есть практически у всех, - "Стоп ковид". Использование QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, по словам Теларовой, скорее всего, вводиться не будет, поскольку в Ростовской области такой системы нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210622/restoran-1738152978.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, ростовская область