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Распространение коронавируса
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В Ростовской области для общепита с конца июля вводят систему COVID-free
В Ростовской области для общепита с конца июля вводят систему COVID-free - РИА Новости, 09.07.2021
В Ростовской области для общепита с конца июля вводят систему COVID-free
Справка о вакцинации от коронавируса либо о наличии антител или свежий ПЦР-тест станут необходимыми при посещении кафе и ресторанов Ростовской области с конца... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:14
2021-07-09T15:14
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
здоровье - общество
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл – РИА Новости. Справка о вакцинации от коронавируса либо о наличии антител или свежий ПЦР-тест станут необходимыми при посещении кафе и ресторанов Ростовской области с конца июля, сообщила журналистам директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова."Граждане должны понимать, что они должны будут (при посещении общепита) либо подтвердить сертификатом прохождение вакцинации, сверив ее с удостоверением личности, либо (предоставить) ряд документов, которые будут обязательны, в случае если не вакцинированы, – наличие антител либо ПЦР не позднее трех дней", - сказала она.Такая система, по ее мнению, может заработать в регионе уже в третьей декаде июля, в настоящее время она еще отрабатывается. При этом для ее реализации будут использоваться "существующие ресурсы в виде приложения, которое уже есть практически у всех, - "Стоп ковид". Использование QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, по словам Теларовой, скорее всего, вводиться не будет, поскольку в Ростовской области такой системы нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210622/restoran-1738152978.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество, ростовская область
В Ростовской области для общепита с конца июля вводят систему COVID-free
15:14 09.07.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана "Чайхона №1" на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Прививка или ПЦР-тест станут обязательными для посещения кафе в Ростовской области

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июл – РИА Новости. Справка о вакцинации от коронавируса либо о наличии антител или свежий ПЦР-тест станут необходимыми при посещении кафе и ресторанов Ростовской области с конца июля, сообщила журналистам директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова.
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"Граждане должны понимать, что они должны будут (при посещении общепита) либо подтвердить сертификатом прохождение вакцинации, сверив ее с удостоверением личности, либо (предоставить) ряд документов, которые будут обязательны, в случае если не вакцинированы, – наличие антител либо ПЦР не позднее трех дней", - сказала она.
Такая система, по ее мнению, может заработать в регионе уже в третьей декаде июля, в настоящее время она еще отрабатывается. При этом для ее реализации будут использоваться "существующие ресурсы в виде приложения, которое уже есть практически у всех, - "Стоп ковид". Использование QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, по словам Теларовой, скорее всего, вводиться не будет, поскольку в Ростовской области такой системы нет.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоРостовская область
 
 
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