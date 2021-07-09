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В Росрыболовстве заявили, что браконьеры становятся наглее
В Росрыболовстве заявили, что браконьеры становятся наглее - РИА Новости, 09.07.2021
В Росрыболовстве заявили, что браконьеры становятся наглее
Российские браконьеры ведут себя нагло, придумывая все новые методы обхода запретов, кроме того, участились случаи нападения на инспекторов рыбоохраны, сообщил... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T14:17
2021-07-09T14:17
илья шестаков
сахалин
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские браконьеры ведут себя нагло, придумывая все новые методы обхода запретов, кроме того, участились случаи нападения на инспекторов рыбоохраны, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков на брифинге в преддверии Дня рыбака."В целом, несмотря на все эти новые правила, которые мы вводим, мы видим, что браконьеры ведут себя нагло и придумывают все новые и новые способы борьбы. Во-первых, участились случаи нападения на наших инспекторов, осуществляются поджоги нашей техники, в том числе - на Камчатке", - сказал Шестаков.Он указал, что браконьеры нападают, в том числе, применяя оружие. Кроме того, нарушители стали использовать поддельные документы для вывоза добытых водных биологических ресурсов. "То, что мы последнее обнаружили: для вылова лосося на Камчатке разрешение выдано на Сахалине. То есть идет вообще подмена разрешений, в том числе, для провоза нелегально добытой продукции", - отметил глава ведомства.В результате, продолжил руководитель Росрыболовства, деятельность, которая ведется совместно с другими ведомствами по пресечению незаконного вылова, требует постоянного совершенствования. "Во-вторых, приходится проводить дополнительное обучение инспекторов, чтобы все эти факты они могли отследить", - добавил Шестаков.
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илья шестаков, сахалин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), происшествия
В Росрыболовстве заявили, что браконьеры становятся наглее
14:17 09.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель агентства Росрыболовство Илья Шестаков во время встречи с Владимиром Путиным. 14 декабря 2018
Заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель агентства Росрыболовство Илья Шестаков во время встречи с Владимиром Путиным. 14 декабря 2018 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что браконьеры становятся наглее

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские браконьеры ведут себя нагло, придумывая все новые методы обхода запретов, кроме того, участились случаи нападения на инспекторов рыбоохраны, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков на брифинге в преддверии Дня рыбака.
"В целом, несмотря на все эти новые правила, которые мы вводим, мы видим, что браконьеры ведут себя нагло и придумывают все новые и новые способы борьбы. Во-первых, участились случаи нападения на наших инспекторов, осуществляются поджоги нашей техники, в том числе - на Камчатке", - сказал Шестаков.
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Он указал, что браконьеры нападают, в том числе, применяя оружие. Кроме того, нарушители стали использовать поддельные документы для вывоза добытых водных биологических ресурсов. "То, что мы последнее обнаружили: для вылова лосося на Камчатке разрешение выдано на Сахалине. То есть идет вообще подмена разрешений, в том числе, для провоза нелегально добытой продукции", - отметил глава ведомства.
В результате, продолжил руководитель Росрыболовства, деятельность, которая ведется совместно с другими ведомствами по пресечению незаконного вылова, требует постоянного совершенствования. "Во-вторых, приходится проводить дополнительное обучение инспекторов, чтобы все эти факты они могли отследить", - добавил Шестаков.
 
Илья ШестаковСахалинФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Происшествия
 
 
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