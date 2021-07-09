https://ria.ru/20210709/rosrybolovstvo-1740610997.html

В Росрыболовстве заявили, что браконьеры становятся наглее

В Росрыболовстве заявили, что браконьеры становятся наглее - РИА Новости, 09.07.2021

В Росрыболовстве заявили, что браконьеры становятся наглее

Российские браконьеры ведут себя нагло, придумывая все новые методы обхода запретов, кроме того, участились случаи нападения на инспекторов рыбоохраны, сообщил... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T14:17

2021-07-09T14:17

2021-07-09T14:17

илья шестаков

сахалин

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Российские браконьеры ведут себя нагло, придумывая все новые методы обхода запретов, кроме того, участились случаи нападения на инспекторов рыбоохраны, сообщил журналистам глава Росрыболовства Илья Шестаков на брифинге в преддверии Дня рыбака."В целом, несмотря на все эти новые правила, которые мы вводим, мы видим, что браконьеры ведут себя нагло и придумывают все новые и новые способы борьбы. Во-первых, участились случаи нападения на наших инспекторов, осуществляются поджоги нашей техники, в том числе - на Камчатке", - сказал Шестаков.Он указал, что браконьеры нападают, в том числе, применяя оружие. Кроме того, нарушители стали использовать поддельные документы для вывоза добытых водных биологических ресурсов. "То, что мы последнее обнаружили: для вылова лосося на Камчатке разрешение выдано на Сахалине. То есть идет вообще подмена разрешений, в том числе, для провоза нелегально добытой продукции", - отметил глава ведомства.В результате, продолжил руководитель Росрыболовства, деятельность, которая ведется совместно с другими ведомствами по пресечению незаконного вылова, требует постоянного совершенствования. "Во-вторых, приходится проводить дополнительное обучение инспекторов, чтобы все эти факты они могли отследить", - добавил Шестаков.

https://ria.ru/20210708/brakonery-1740406788.html

сахалин

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илья шестаков, сахалин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), происшествия