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Врач раскрыл подробности ревакцинации россиян от COVID-19
Врач раскрыл подробности ревакцинации россиян от COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021
Врач раскрыл подробности ревакцинации россиян от COVID-19
В России стартовала кампания ревакцинации от COVID-19. Почему так важно получить дополнительную дозу вакцины, рассказал в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T02:11
2021-07-09T02:11
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России стартовала кампания ревакцинации от COVID-19. Почему так важно получить дополнительную дозу вакцины, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов.Коронавирус постоянно мутирует, и специалисты пока не готовы ответить на вопрос, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов, отметил Михаил Костинов. Вторичная вакцинация, по словам Михаила Костина, может иметь некоторые особенности. Все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию. У врачей есть средства, чтобы нивелировать неприятные последствия, если они были, пояснил он. "Здесь может вакцинный препарат меняться. Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, если формировалась местная реакция, если возникала температура и так далее. Каждый врач знает подходы, как сглаживать все эти явления после ревакцинации", – рассказал Михаил Костинов в интервью радио Sputnik.
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вакцинация россиян от covid-19, михаил костинов , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Врач раскрыл подробности ревакцинации россиян от COVID-19
02:11 09.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19
Центр вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ученый из НИИ имени Мечникова заявил о важности ревакцинации россиян от COVID-19

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России стартовала кампания ревакцинации от COVID-19. Почему так важно получить дополнительную дозу вакцины, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов.
Коронавирус постоянно мутирует, и специалисты пока не готовы ответить на вопрос, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов, отметил Михаил Костинов.
"Вот это остается загадкой. Поэтому и было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины", – объяснил ученый.
Вторичная вакцинация, по словам Михаила Костина, может иметь некоторые особенности. Все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию. У врачей есть средства, чтобы нивелировать неприятные последствия, если они были, пояснил он.
"Здесь может вакцинный препарат меняться. Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, если формировалась местная реакция, если возникала температура и так далее. Каждый врач знает подходы, как сглаживать все эти явления после ревакцинации", – рассказал Михаил Костинов в интервью радио Sputnik.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Михаил КостиновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
 
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