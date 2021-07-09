https://ria.ru/20210709/revaktsinatsiya-1740533175.html

Врач раскрыл подробности ревакцинации россиян от COVID-19

Врач раскрыл подробности ревакцинации россиян от COVID-19 - РИА Новости, 09.07.2021

Врач раскрыл подробности ревакцинации россиян от COVID-19

В России стартовала кампания ревакцинации от COVID-19. Почему так важно получить дополнительную дозу вакцины, рассказал в интервью радио Sputnik доктор... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T02:11

2021-07-09T02:11

2021-07-09T02:11

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России стартовала кампания ревакцинации от COVID-19. Почему так важно получить дополнительную дозу вакцины, рассказал в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Михаил Костинов.Коронавирус постоянно мутирует, и специалисты пока не готовы ответить на вопрос, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов, отметил Михаил Костинов. Вторичная вакцинация, по словам Михаила Костина, может иметь некоторые особенности. Все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию. У врачей есть средства, чтобы нивелировать неприятные последствия, если они были, пояснил он. "Здесь может вакцинный препарат меняться. Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, если формировалась местная реакция, если возникала температура и так далее. Каждый врач знает подходы, как сглаживать все эти явления после ревакцинации", – рассказал Михаил Костинов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740522281.html

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вакцинация россиян от covid-19, михаил костинов , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество