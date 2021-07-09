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Бочкарев: в центре Москвы завершили реконструкцию ГЭС-2
Бочкарев: в центре Москвы завершили реконструкцию ГЭС-2 - РИА Новости, 09.07.2021
Бочкарев: в центре Москвы завершили реконструкцию ГЭС-2
В центре Москвы завершили реконструкцию исторического здания ГЭС-2, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:01
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стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 9 июл - РИА Недвижимость. В центре Москвы завершили реконструкцию исторического здания ГЭС-2, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Завершилась реконструкция исторического здания выведенной из эксплуатации электростанции ГЭС-2, расположенного на берегу Водоотводного канала в центре Москвы. Здесь планируется создать музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2", – рассказал он.ГЭС-2 - одна из старейших электростанций Москвы. После вывода станции из эксплуатации фонд современного искусства V-A-C, основанный владельцем "Новатэка" Леонидом Михельсоном, решил превратить ее в центр современной культуры. Реконструкция электростанции началась в 2017 году по проекту бюро известного итальянского архитектора Ренцо Пиано.В здании арт-центра откроются выставочные и концертные залы, библиотека, книжный магазин, кафе и аудитория на 350 мест.Мосгосстройнадзор уже выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, готовятся документы для его ввода в эксплуатацию.
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стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва

Бочкарев: в центре Москвы завершили реконструкцию ГЭС-2

15:01 09.07.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Недвижимость. В центре Москвы завершили реконструкцию исторического здания ГЭС-2, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Завершилась реконструкция исторического здания выведенной из эксплуатации электростанции ГЭС-2, расположенного на берегу Водоотводного канала в центре Москвы. Здесь планируется создать музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2", – рассказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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ГЭС-2 - одна из старейших электростанций Москвы. После вывода станции из эксплуатации фонд современного искусства V-A-C, основанный владельцем "Новатэка" Леонидом Михельсоном, решил превратить ее в центр современной культуры. Реконструкция электростанции началась в 2017 году по проекту бюро известного итальянского архитектора Ренцо Пиано.
В здании арт-центра откроются выставочные и концертные залы, библиотека, книжный магазин, кафе и аудитория на 350 мест.
Мосгосстройнадзор уже выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, готовятся документы для его ввода в эксплуатацию.
 
Стройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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