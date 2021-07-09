https://ria.ru/20210709/rekonstruktsiya-1740621049.html

Бочкарев: в центре Москвы завершили реконструкцию ГЭС-2

Бочкарев: в центре Москвы завершили реконструкцию ГЭС-2 - РИА Новости, 09.07.2021

Бочкарев: в центре Москвы завершили реконструкцию ГЭС-2

В центре Москвы завершили реконструкцию исторического здания ГЭС-2, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:01

2021-07-09T15:01

2021-07-09T15:01

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 9 июл - РИА Недвижимость. В центре Москвы завершили реконструкцию исторического здания ГЭС-2, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Завершилась реконструкция исторического здания выведенной из эксплуатации электростанции ГЭС-2, расположенного на берегу Водоотводного канала в центре Москвы. Здесь планируется создать музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2", – рассказал он.ГЭС-2 - одна из старейших электростанций Москвы. После вывода станции из эксплуатации фонд современного искусства V-A-C, основанный владельцем "Новатэка" Леонидом Михельсоном, решил превратить ее в центр современной культуры. Реконструкция электростанции началась в 2017 году по проекту бюро известного итальянского архитектора Ренцо Пиано.В здании арт-центра откроются выставочные и концертные залы, библиотека, книжный магазин, кафе и аудитория на 350 мест.Мосгосстройнадзор уже выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, готовятся документы для его ввода в эксплуатацию.

https://ria.ru/20210705/moskva-1739898921.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва