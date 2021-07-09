https://ria.ru/20210709/rekonstruktsiya-1740621049.html
Бочкарев: в центре Москвы завершили реконструкцию ГЭС-2
Бочкарев: в центре Москвы завершили реконструкцию ГЭС-2 - РИА Новости, 09.07.2021
Бочкарев: в центре Москвы завершили реконструкцию ГЭС-2
В центре Москвы завершили реконструкцию исторического здания ГЭС-2, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:01
2021-07-09T15:01
2021-07-09T15:01
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Недвижимость. В центре Москвы завершили реконструкцию исторического здания ГЭС-2, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Завершилась реконструкция исторического здания выведенной из эксплуатации электростанции ГЭС-2, расположенного на берегу Водоотводного канала в центре Москвы. Здесь планируется создать музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2", – рассказал он.ГЭС-2 - одна из старейших электростанций Москвы. После вывода станции из эксплуатации фонд современного искусства V-A-C, основанный владельцем "Новатэка" Леонидом Михельсоном, решил превратить ее в центр современной культуры. Реконструкция электростанции началась в 2017 году по проекту бюро известного итальянского архитектора Ренцо Пиано.В здании арт-центра откроются выставочные и концертные залы, библиотека, книжный магазин, кафе и аудитория на 350 мест.Мосгосстройнадзор уже выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, готовятся документы для его ввода в эксплуатацию.
https://ria.ru/20210705/moskva-1739898921.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_38a3872e06a707db69857df0f9b21751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
МОСКВА, 9 июл - РИА Недвижимость.
В центре Москвы завершили реконструкцию исторического здания ГЭС-2, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"Завершилась реконструкция исторического здания выведенной из эксплуатации электростанции ГЭС-2, расположенного на берегу Водоотводного канала в центре Москвы. Здесь планируется создать музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2", – рассказал он.
ГЭС-2 - одна из старейших электростанций Москвы. После вывода станции из эксплуатации фонд современного искусства V-A-C, основанный владельцем "Новатэка" Леонидом Михельсоном, решил превратить ее в центр современной культуры. Реконструкция электростанции началась в 2017 году по проекту бюро известного итальянского архитектора Ренцо Пиано.
В здании арт-центра откроются выставочные и концертные залы, библиотека, книжный магазин, кафе и аудитория на 350 мест.
Мосгосстройнадзор уже выдал заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации, готовятся документы для его ввода в эксплуатацию.