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Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации - РИА Новости, 09.07.2021
Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил глава РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:24
2021-07-09T11:43
ямал
красноселькупский район
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.Добровольский добавил, что мужчины получили серьезные травмы, но угрозы жизни нет. Оказывать медпомощь им будут в Нижневартовской городской больнице.В четверг частное воздушное судно, проводившее мониторинг лесопожарной обстановки, исчезло в Красноселькупском районе. На его поиски вылетели спасатели, они обнаружили с воздуха пропавший самолет. Находившиеся на борту два человека выжили. У них диагностированы переломы конечностей.
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ямал, красноселькупский район, происшествия
Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:24 09.07.2021 (обновлено: 11:43 09.07.2021)
 
© Фото : ГУМЧС России по ЯНАОЭвакуация бортом МИ-8 АК Utair пассажиров самолета Р2002 "Сиерра" после жесткой посадки
Эвакуация бортом МИ-8 АК Utair пассажиров самолета Р2002 Сиерра после жесткой посадки - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© Фото : ГУМЧС России по ЯНАО

Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации в среднетяжелом состоянии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.

"Мы оцениваем динамику как положительную. Медицинская помощь оказывается. Они находятся в сознании, разговаривают", —сказал он.

Добровольский добавил, что мужчины получили серьезные травмы, но угрозы жизни нет. Оказывать медпомощь им будут в Нижневартовской городской больнице.
В четверг частное воздушное судно, проводившее мониторинг лесопожарной обстановки, исчезло в Красноселькупском районе. На его поиски вылетели спасатели, они обнаружили с воздуха пропавший самолет. Находившиеся на борту два человека выжили. У них диагностированы переломы конечностей.
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