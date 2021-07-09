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Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации - РИА Новости, 09.07.2021
Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил глава РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T06:24
2021-07-09T06:24
2021-07-09T11:43
ямал
красноселькупский район
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл — РИА Новости. Пострадавшие при жесткой посадке самолета в Ямало-Ненецком автономном округе находятся в реанимации, их состояние оценивается как средней тяжести, сообщил глава департамента здравоохранения региона Алексей Добровольский.Добровольский добавил, что мужчины получили серьезные травмы, но угрозы жизни нет. Оказывать медпомощь им будут в Нижневартовской городской больнице.В четверг частное воздушное судно, проводившее мониторинг лесопожарной обстановки, исчезло в Красноселькупском районе. На его поиски вылетели спасатели, они обнаружили с воздуха пропавший самолет. Находившиеся на борту два человека выжили. У них диагностированы переломы конечностей.
https://ria.ru/20210708/aviakatastrofy-1740466479.html
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ямал, красноселькупский район, происшествия
Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации
06:24 09.07.2021 (обновлено: 11:43 09.07.2021)
Пострадавшие при ЧП с самолетом в ЯНАО находятся в реанимации в среднетяжелом состоянии