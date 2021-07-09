https://ria.ru/20210709/qr-kody-1740686441.html
Титов призвал выдавать QR-коды россиянам после первой дозы вакцины
Титов призвал выдавать QR-коды россиянам после первой дозы вакцины - РИА Новости, 10.07.2021
Титов призвал выдавать QR-коды россиянам после первой дозы вакцины
Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что систему выдачи QR-кодов следует распространить на россиян, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, следует из... РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-09T21:45
2021-07-09T21:45
2021-07-10T00:18
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
борис титов
здоровье - общество
москва
вакцинация
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что систему выдачи QR-кодов следует распространить на россиян, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, следует из сообщения пресс-службы омбудсмена, в котором приводятся его слова.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода."QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины... Чтобы поощрить вакцинацию, немедленный эффект для человека важен уже сейчас, а не через три недели, когда что-нибудь еще запретят или, наоборот, как многие надеются, вновь все разрешат", - сказал он.Титов отметил, что сегодня большинство медиков и биологов солидарны в том, что для обеспечения надежной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины, а вторая доза только закрепляет результат.Он также призвал допустить на российский рынок все иностранные вакцины, получившие одобрение Всемирной организацией здравоохранения.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-07-09T21:45
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, борис титов, здоровье - общество, москва, вакцинация, общество
Титов призвал выдавать QR-коды россиянам после первой дозы вакцины
21:45 09.07.2021 (обновлено: 00:18 10.07.2021)
Титов предложил выдавать QR-коды после первой дозы вакцины от COVID-19