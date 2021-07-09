https://ria.ru/20210709/qr-kody-1740686441.html

Титов призвал выдавать QR-коды россиянам после первой дозы вакцины

Титов призвал выдавать QR-коды россиянам после первой дозы вакцины - РИА Новости, 10.07.2021

Титов призвал выдавать QR-коды россиянам после первой дозы вакцины

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что систему выдачи QR-кодов следует распространить на россиян, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, следует из... РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-09T21:45

2021-07-09T21:45

2021-07-10T00:18

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

борис титов

здоровье - общество

москва

вакцинация

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580457873_0:185:960:725_1920x0_80_0_0_640f2e1d13943b2290dcf4dacb9bad21.jpg

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что систему выдачи QR-кодов следует распространить на россиян, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, следует из сообщения пресс-службы омбудсмена, в котором приводятся его слова.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода."QR-коды следует выдавать уже после первой дозы вакцины... Чтобы поощрить вакцинацию, немедленный эффект для человека важен уже сейчас, а не через три недели, когда что-нибудь еще запретят или, наоборот, как многие надеются, вновь все разрешат", - сказал он.Титов отметил, что сегодня большинство медиков и биологов солидарны в том, что для обеспечения надежной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины, а вторая доза только закрепляет результат.Он также призвал допустить на российский рынок все иностранные вакцины, получившие одобрение Всемирной организацией здравоохранения.

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740684016.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-07-09T21:45 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, борис титов, здоровье - общество, москва, вакцинация, общество