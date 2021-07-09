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Собянин оценил эффект от введения QR-кодов

Собянин оценил эффект от введения QR-кодов - РИА Новости, 09.07.2021

Собянин оценил эффект от введения QR-кодов

Введение QR-кодов в Москве для вакцинированных от коронавируса дает свои результаты, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:59

2021-07-09T12:59

2021-07-09T13:11

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здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Введение QR-кодов в Москве для вакцинированных от коронавируса дает свои результаты, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов, потому что эта система, конечно, не идеальна, но тем не менее, заработала и она дает свои результаты", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.Власти Москвы выдали уже около 3 миллионов QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, сообщил Собянин."За последние недели мы выдали около 3 миллионов QR-кодов, по которым сегодня разрешен вход в кафе и рестораны", - сказал он.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-07-09T12:59 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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