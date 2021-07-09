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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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Собянин оценил эффект от введения QR-кодов
Собянин оценил эффект от введения QR-кодов - РИА Новости, 09.07.2021
Собянин оценил эффект от введения QR-кодов
Введение QR-кодов в Москве для вакцинированных от коронавируса дает свои результаты, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:59
2021-07-09T13:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
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общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Введение QR-кодов в Москве для вакцинированных от коронавируса дает свои результаты, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов, потому что эта система, конечно, не идеальна, но тем не менее, заработала и она дает свои результаты", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.Власти Москвы выдали уже около 3 миллионов QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, сообщил Собянин."За последние недели мы выдали около 3 миллионов QR-кодов, по которым сегодня разрешен вход в кафе и рестораны", - сказал он.
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РИА Новости
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
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видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
Собянин оценил эффект от введения QR-кодов
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Введение QR-кодов в Москве для вакцинированных от коронавируса дает свои результаты, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Собянин оценил эффект от введения QR-кодов
12:59 09.07.2021 (обновлено: 13:11 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Собянин заявил, что введение QR-кодов дает свои результаты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Введение QR-кодов в Москве для вакцинированных от коронавируса дает свои результаты, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Граждане запрашивают в сутки около четверти миллиона QR-кодов, потому что эта система, конечно, не идеальна, но тем не менее, заработала и она дает свои результаты", - сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
Власти Москвы выдали уже около 3 миллионов QR-кодов для посещения ресторанов и кафе, сообщил Собянин.
"За последние недели мы выдали около 3 миллионов QR-кодов, по которым сегодня разрешен вход в кафе и рестораны", - сказал он.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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