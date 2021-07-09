https://ria.ru/20210709/pytki-1740539823.html
Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме - РИА Новости, 09.07.2021
Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
Российский специалист по информационным технологиям Александр Винник полтора года сидит в одиночной камере во Франции, что по европейским законам считается... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T07:13
2021-07-09T07:13
2021-07-09T07:14
александр винник
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АФИНЫ, 9 июл – РИА Новости. Российский специалист по информационным технологиям Александр Винник полтора года сидит в одиночной камере во Франции, что по европейским законам считается пыткой, и находится в очень плохом состоянии, заявила РИА Новости мать Винника Вера.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию, где его после полутора лет судебных разбирательств оправдали по 19 из 20 обвинений, оставив приговор – пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся не уголовным преступлением, а проступком."Он отсидел четыре года. Но Саша сидит в одиночной камере. А ведь по европейским законам это считается пыткой. Значит, Европе можно применять пытки к россиянам? Он с 20 января 2020 года сидит в одиночной камере. Разве можно столько пытать человека? Я хочу спросить у правительства Франции: разве можно так поступать с людьми? Нас считают за нелюдей? С нами не считаются", - сказала Вера Винник.По ее словам, сын в очень плохом состоянии."Сейчас Сашино состояние плохое. Во-первых, он ожидал, что его оправдают полностью. Он знает, что ничего противоправного не делал. Когда состоялось это решение, Саша был в ужасном состоянии. Сейчас еще заболели дети. Я как могу его поддерживаю", - сказала она.По ее словам, Винник может говорить с детьми, с родными, разрешение на это есть."Я хочу сказать, что в тюрьме, когда я к нему пришла, ко мне прекрасно относились. На суде меня выслушали. Правительство Франции дало мне разрешение приехать. Спасибо за все, и условия совершенно другие в тюрьме. Но он сидит в одиночной камере. Это психологически очень тяжело. Моего сына держат только дети. А были такие минуты отчаяния", - сказала она.В ноябре 2020 года умерла жена Винника, и дети остались без попечения родителей."Уже четыре года на днях будет как его арестовали. Я все время думаю, что это страшный сон, что в настоящей жизни не может такого быть с человеком", - сказала Вера Винник.
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александр винник, франция, европа, сша, в мире
Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме
07:13 09.07.2021 (обновлено: 07:14 09.07.2021)
Франция применяет пытки к Виннику, держа его в одиночной камере, заявила его мать
АФИНЫ, 9 июл – РИА Новости.
Российский специалист по информационным технологиям Александр Винник
полтора года сидит в одиночной камере во Франции
, что по европейским законам считается пыткой, и находится в очень плохом состоянии, заявила РИА Новости мать Винника Вера.
Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции
25 июля 2017 года по запросу США
. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию, где его после полутора лет судебных разбирательств оправдали по 19 из 20 обвинений, оставив приговор – пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся не уголовным преступлением, а проступком.
"Он отсидел четыре года. Но Саша сидит в одиночной камере. А ведь по европейским законам это считается пыткой. Значит, Европе
можно применять пытки к россиянам? Он с 20 января 2020 года сидит в одиночной камере. Разве можно столько пытать человека? Я хочу спросить у правительства Франции: разве можно так поступать с людьми? Нас считают за нелюдей? С нами не считаются", - сказала Вера Винник.
По ее словам, сын в очень плохом состоянии.
"Сейчас Сашино состояние плохое. Во-первых, он ожидал, что его оправдают полностью. Он знает, что ничего противоправного не делал. Когда состоялось это решение, Саша был в ужасном состоянии. Сейчас еще заболели дети. Я как могу его поддерживаю", - сказала она.
По ее словам, Винник может говорить с детьми, с родными, разрешение на это есть.
"Я хочу сказать, что в тюрьме, когда я к нему пришла, ко мне прекрасно относились. На суде меня выслушали. Правительство Франции дало мне разрешение приехать. Спасибо за все, и условия совершенно другие в тюрьме. Но он сидит в одиночной камере. Это психологически очень тяжело. Моего сына держат только дети. А были такие минуты отчаяния", - сказала она.
В ноябре 2020 года умерла жена Винника, и дети остались без попечения родителей.
"Уже четыре года на днях будет как его арестовали. Я все время думаю, что это страшный сон, что в настоящей жизни не может такого быть с человеком", - сказала Вера Винник.