https://ria.ru/20210709/pytki-1740539823.html

Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме

Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме - РИА Новости, 09.07.2021

Мать Винника рассказала об условиях содержания сына во французской тюрьме

Российский специалист по информационным технологиям Александр Винник полтора года сидит в одиночной камере во Франции, что по европейским законам считается... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T07:13

2021-07-09T07:13

2021-07-09T07:14

александр винник

франция

европа

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1563998399_0:77:960:617_1920x0_80_0_0_a4553233bc2d810c588dafdb21211017.jpg

АФИНЫ, 9 июл – РИА Новости. Российский специалист по информационным технологиям Александр Винник полтора года сидит в одиночной камере во Франции, что по европейским законам считается пыткой, и находится в очень плохом состоянии, заявила РИА Новости мать Винника Вера.Винник находится в заключении без малого четыре года. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию, где его после полутора лет судебных разбирательств оправдали по 19 из 20 обвинений, оставив приговор – пять лет тюрьмы по американскому обвинению, считающемуся не уголовным преступлением, а проступком."Он отсидел четыре года. Но Саша сидит в одиночной камере. А ведь по европейским законам это считается пыткой. Значит, Европе можно применять пытки к россиянам? Он с 20 января 2020 года сидит в одиночной камере. Разве можно столько пытать человека? Я хочу спросить у правительства Франции: разве можно так поступать с людьми? Нас считают за нелюдей? С нами не считаются", - сказала Вера Винник.По ее словам, сын в очень плохом состоянии."Сейчас Сашино состояние плохое. Во-первых, он ожидал, что его оправдают полностью. Он знает, что ничего противоправного не делал. Когда состоялось это решение, Саша был в ужасном состоянии. Сейчас еще заболели дети. Я как могу его поддерживаю", - сказала она.По ее словам, Винник может говорить с детьми, с родными, разрешение на это есть."Я хочу сказать, что в тюрьме, когда я к нему пришла, ко мне прекрасно относились. На суде меня выслушали. Правительство Франции дало мне разрешение приехать. Спасибо за все, и условия совершенно другие в тюрьме. Но он сидит в одиночной камере. Это психологически очень тяжело. Моего сына держат только дети. А были такие минуты отчаяния", - сказала она.В ноябре 2020 года умерла жена Винника, и дети остались без попечения родителей."Уже четыре года на днях будет как его арестовали. Я все время думаю, что это страшный сон, что в настоящей жизни не может такого быть с человеком", - сказала Вера Винник.

https://ria.ru/20210709/vinnik-1740539233.html

франция

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр винник, франция, европа, сша, в мире