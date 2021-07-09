https://ria.ru/20210709/promproizvodstvo-1740578216.html

В Тюменской области вырос индекс промпроизводства

В Тюменской области вырос индекс промпроизводства - РИА Новости, 09.07.2021

В Тюменской области вырос индекс промпроизводства

За первое полугодие 2021 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T12:06

2021-07-09T12:06

2021-07-09T12:06

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 9 июл – РИА Новости. За первое полугодие 2021 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на предварительные данные органов государственной статистики.Рост промпроизводства в основном обеспечен развитием обрабатывающих отраслей – 122,1 %. По этому показателю Тюменская область заняла 7-е место среди российских регионов.Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 169,6 %, прочих готовых изделий – 223,2 %, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 171,4 %, мебели – 153,2 %, бумаги и бумажных изделий – 149,1 %, электрооборудования – 137,9 %, резиновых и пластмассовых изделий – 127,6 %, ремонте и монтаже машин и оборудования – 123,5 %, металлургическом производстве – 109,1 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 108,4 %.По значению общего индекса уровня промышленного производства Тюменская область занимает 29-е место среди регионов Российской Федерации.По словам губернатора области Александра Моора, именно стабильный и динамичный рост промышленного производства позволяет Тюменской области эффективно отвечать на актуальные вызовы в экономике и социальной сфере.

https://ria.ru/20210706/remont-1740120485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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александр моор