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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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В Тюменской области вырос индекс промпроизводства
В Тюменской области вырос индекс промпроизводства - РИА Новости, 09.07.2021
В Тюменской области вырос индекс промпроизводства
За первое полугодие 2021 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:06
2021-07-09T12:06
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 9 июл – РИА Новости. За первое полугодие 2021 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на предварительные данные органов государственной статистики.Рост промпроизводства в основном обеспечен развитием обрабатывающих отраслей – 122,1 %. По этому показателю Тюменская область заняла 7-е место среди российских регионов.Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 169,6 %, прочих готовых изделий – 223,2 %, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 171,4 %, мебели – 153,2 %, бумаги и бумажных изделий – 149,1 %, электрооборудования – 137,9 %, резиновых и пластмассовых изделий – 127,6 %, ремонте и монтаже машин и оборудования – 123,5 %, металлургическом производстве – 109,1 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 108,4 %.По значению общего индекса уровня промышленного производства Тюменская область занимает 29-е место среди регионов Российской Федерации.По словам губернатора области Александра Моора, именно стабильный и динамичный рост промышленного производства позволяет Тюменской области эффективно отвечать на актуальные вызовы в экономике и социальной сфере.
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александр моор

В Тюменской области вырос индекс промпроизводства

12:06 09.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 9 июл – РИА Новости. За первое полугодие 2021 года индекс промышленного производства в Тюменской области вырос на 9,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает пресс-служба губернатора области со ссылкой на предварительные данные органов государственной статистики.
Рост промпроизводства в основном обеспечен развитием обрабатывающих отраслей – 122,1 %. По этому показателю Тюменская область заняла 7-е место среди российских регионов.
Рабочий бригады ГБУ Автомобильные дороги демонтирует старое дорожное полотно пневматическим отбойным молотком в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 16:15Тюменская область
В Тюменской области в 2021 году отремонтируют 150 км дорог по нацпроекту
Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов – 169,6 %, прочих готовых изделий – 223,2 %, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 171,4 %, мебели – 153,2 %, бумаги и бумажных изделий – 149,1 %, электрооборудования – 137,9 %, резиновых и пластмассовых изделий – 127,6 %, ремонте и монтаже машин и оборудования – 123,5 %, металлургическом производстве – 109,1 %, обработке древесины и производстве изделий из дерева – 108,4 %.
По значению общего индекса уровня промышленного производства Тюменская область занимает 29-е место среди регионов Российской Федерации.
По словам губернатора области Александра Моора, именно стабильный и динамичный рост промышленного производства позволяет Тюменской области эффективно отвечать на актуальные вызовы в экономике и социальной сфере.
"Мы продолжаем поддерживать множество инвестиционных проектов. Правительство Тюменской области работает вместе с действующими на территории региона крупными компаниями и предпринимательским сообществом над развитием инфраструктуры, созданием новых рабочих мест, повышением качества жизни наших земляков. Принимаемые в регионе системные меры по улучшению инвестиционного климата и облегчению условий для бизнеса дают позитивные результаты", – сказала глава региона.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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