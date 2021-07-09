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Мурашко призвал россиян соблюдать меры по COVID-19 после вакцинации
Мурашко призвал россиян соблюдать меры по COVID-19 после вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021
Мурашко призвал россиян соблюдать меры по COVID-19 после вакцинации
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян в течение 42 дней после вакцинации строго соблюдать меры профилактики по COVID. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:30
2021-07-09T13:30
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михаил мурашко
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян в течение 42 дней после вакцинации строго соблюдать меры профилактики по COVID."В период вакцинации крайне важно помнить, что в течение получения полной иммунной защиты, а это 42 дня, пациенты обязательно должны предохранять себя от возможных рисков заражения. Поэтому все рекомендации, которые звучат от медицинских работников, от санэпидслужбы, необходимо выполнять. Это и ношение масок, и ограничить посещение в общественных местах, чтобы сформировался качественный иммунитет, в период до получения полной защиты не заболеть", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество
Мурашко призвал россиян соблюдать меры по COVID-19 после вакцинации
13:30 09.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики COVID-19 в течение 42 дней после вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян в течение 42 дней после вакцинации строго соблюдать меры профилактики по COVID.
"В период вакцинации крайне важно помнить, что в течение получения полной иммунной защиты, а это 42 дня, пациенты обязательно должны предохранять себя от возможных рисков заражения. Поэтому все рекомендации, которые звучат от медицинских работников, от санэпидслужбы, необходимо выполнять. Это и ношение масок, и ограничить посещение в общественных местах, чтобы сформировался качественный иммунитет, в период до получения полной защиты не заболеть", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.
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