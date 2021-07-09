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Мурашко призвал россиян соблюдать меры по COVID-19 после вакцинации

Мурашко призвал россиян соблюдать меры по COVID-19 после вакцинации - РИА Новости, 09.07.2021

Мурашко призвал россиян соблюдать меры по COVID-19 после вакцинации

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян в течение 42 дней после вакцинации строго соблюдать меры профилактики по COVID. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:30

2021-07-09T13:30

2021-07-09T13:30

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михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян в течение 42 дней после вакцинации строго соблюдать меры профилактики по COVID."В период вакцинации крайне важно помнить, что в течение получения полной иммунной защиты, а это 42 дня, пациенты обязательно должны предохранять себя от возможных рисков заражения. Поэтому все рекомендации, которые звучат от медицинских работников, от санэпидслужбы, необходимо выполнять. Это и ношение масок, и ограничить посещение в общественных местах, чтобы сформировался качественный иммунитет, в период до получения полной защиты не заболеть", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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