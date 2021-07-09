https://ria.ru/20210709/prichastie-1740572613.html

В РПЦ опровергли слухи об отказе причащать непривитых в Дивеево

В РПЦ опровергли слухи об отказе причащать непривитых в Дивеево - РИА Новости, 09.07.2021

В РПЦ опровергли слухи об отказе причащать непривитых в Дивеево

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал фейком сообщения, что председатель РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:36

2021-07-09T11:36

2021-07-09T11:37

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религия и мировоззрение

московский патриархат

митрополит волоколамский иларион

telegram (приложение)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

владимир легойда

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал фейком сообщения, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) якобы отказался причащать непривитых прихожан в Дивеевском монастыре.Ранее в ряде каналов в Telegram появилось сообщение, что митрополит Иларион после литургии в Дивеевском женском монастыре якобы отказался причащать прихожан, не привитых от коронавируса."Митрополит Волоколамский Иларион... действительно служил в Дивеево, с нижегородским митрополитом и другими архиереями. И выходил причащать молящихся. Потом владыку сменил священник, так часто происходит. Но это не имело и не могло иметь никакого отношения к привитым или непривитым прихожанам. Никто их о наличии прививки, естественно, не спрашивал. Надеюсь, у распространивших фейк хватит профессионализма и порядочности, чтобы дать корректную информацию и извиниться перед митрополитом Иларионом и своими читателями", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в собственном Telegram-канале также высказал мнение, что "при распространении подобных фейков людьми церковными епитимью накладывать стоило бы".

https://ria.ru/20210705/grekh-1739899224.html

https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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