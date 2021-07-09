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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210709/prichastie-1740572613.html
В РПЦ опровергли слухи об отказе причащать непривитых в Дивеево
В РПЦ опровергли слухи об отказе причащать непривитых в Дивеево - РИА Новости, 09.07.2021
В РПЦ опровергли слухи об отказе причащать непривитых в Дивеево
Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал фейком сообщения, что председатель РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:36
2021-07-09T11:37
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
религия и мировоззрение
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
telegram (приложение)
отдел внешних церковных связей московского патриархата
владимир легойда
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал фейком сообщения, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) якобы отказался причащать непривитых прихожан в Дивеевском монастыре.Ранее в ряде каналов в Telegram появилось сообщение, что митрополит Иларион после литургии в Дивеевском женском монастыре якобы отказался причащать прихожан, не привитых от коронавируса."Митрополит Волоколамский Иларион... действительно служил в Дивеево, с нижегородским митрополитом и другими архиереями. И выходил причащать молящихся. Потом владыку сменил священник, так часто происходит. Но это не имело и не могло иметь никакого отношения к привитым или непривитым прихожанам. Никто их о наличии прививки, естественно, не спрашивал. Надеюсь, у распространивших фейк хватит профессионализма и порядочности, чтобы дать корректную информацию и извиниться перед митрополитом Иларионом и своими читателями", - написал Легойда в своем Telegram-канале.Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в собственном Telegram-канале также высказал мнение, что "при распространении подобных фейков людьми церковными епитимью накладывать стоило бы".
https://ria.ru/20210705/grekh-1739899224.html
https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, telegram (приложение), отдел внешних церковных связей московского патриархата, владимир легойда, московская патриархия

В РПЦ опровергли слухи об отказе причащать непривитых в Дивеево

11:36 09.07.2021 (обновлено: 11:37 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкСвято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Олег Золото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал фейком сообщения, что председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) якобы отказался причащать непривитых прихожан в Дивеевском монастыре.
Ранее в ряде каналов в Telegram появилось сообщение, что митрополит Иларион после литургии в Дивеевском женском монастыре якобы отказался причащать прихожан, не привитых от коронавируса.
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"Митрополит Волоколамский Иларион... действительно служил в Дивеево, с нижегородским митрополитом и другими архиереями. И выходил причащать молящихся. Потом владыку сменил священник, так часто происходит. Но это не имело и не могло иметь никакого отношения к привитым или непривитым прихожанам. Никто их о наличии прививки, естественно, не спрашивал. Надеюсь, у распространивших фейк хватит профессионализма и порядочности, чтобы дать корректную информацию и извиниться перед митрополитом Иларионом и своими читателями", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) в собственном Telegram-канале также высказал мнение, что "при распространении подобных фейков людьми церковными епитимью накладывать стоило бы".
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