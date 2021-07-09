https://ria.ru/20210709/pozhar-1740639795.html

Авиацию ЦВО задействуют в тушении природных пожаров в Челябинской области

Авиацию ЦВО задействуют в тушении природных пожаров в Челябинской области - РИА Новости, 09.07.2021

Авиацию ЦВО задействуют в тушении природных пожаров в Челябинской области

Экипаж вертолета Ми-8 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа задействуют в тушении природных пожаров на юге... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T16:35

2021-07-09T16:35

2021-07-09T16:35

вооруженные силы украины

центральный военный округ

ми-8

нагайбакский район

карталинский район

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-8 отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа задействуют в тушении природных пожаров на юге Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.По данным правительства области, на территории региона продолжают действовать три очага природных пожаров на общей площади 4,8 тысячи гектаров: один очаг на территории Нагайбакского района, два очага в Карталинском районе. Сохраняется угроза четырем населенным пунктам. По предварительным данным, в поселке Джабык сгорело более 60 строений, в том числе 40 жилых домов, жителей эвакуируют."Вертолетчикам ЦВО предстоит провести сбросы воды на очаги возгорания в Карталинском и Нагайбакском районах Челябинской области. В тушении природных пожаров задействован вертолет Ми-8, оборудованный специальным водосливным устройством ВСУ-5, возможности которого позволяют одновременно сбрасывать до 5 тонн воды", - говорится в сообщении.Отмечается, что в региональном центре управления штаба ЦВО ведется круглосуточный мониторинг лесопожарной обстановки в границах ответственности военного округа.

https://ria.ru/20210709/pozhar-1740623789.html

нагайбакский район

карталинский район

челябинская область

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вооруженные силы украины, центральный военный округ, ми-8, нагайбакский район, карталинский район, челябинская область, происшествия