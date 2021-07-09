https://ria.ru/20210709/pozhar-1740571501.html
В Подмосковье загорелся склад с горючим
В Подмосковье загорелся склад с горючим - РИА Новости, 09.07.2021
В Подмосковье загорелся склад с горючим
Склад с горючим загорелся в пятницу утром в Щелковском районе Московской области, масштабы пока неясны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:32
2021-07-09T11:32
2021-07-09T11:32
россия
московская область (подмосковье)
щелковский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322688_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4162033235a883751ddb5177466a5e65.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Склад с горючим загорелся в пятницу утром в Щелковском районе Московской области, масштабы пока неясны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В поселке Фряново на улице Молодежная происходит возгорание склада с горюче-смазочными материалами", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20210708/pozhar-1740462549.html
россия
московская область (подмосковье)
щелковский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565322688_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_c350765112ced19caefabaaeb583e8d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), щелковский район, происшествия
В Подмосковье загорелся склад с горючим
В Щелковском районе Московской области загорелся склад с горючим