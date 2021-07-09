https://ria.ru/20210709/pozhar-1740571501.html

В Подмосковье загорелся склад с горючим

В Подмосковье загорелся склад с горючим - РИА Новости, 09.07.2021

В Подмосковье загорелся склад с горючим

Склад с горючим загорелся в пятницу утром в Щелковском районе Московской области, масштабы пока неясны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T11:32

2021-07-09T11:32

2021-07-09T11:32

россия

московская область (подмосковье)

щелковский район

происшествия

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Склад с горючим загорелся в пятницу утром в Щелковском районе Московской области, масштабы пока неясны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В поселке Фряново на улице Молодежная происходит возгорание склада с горюче-смазочными материалами", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20210708/pozhar-1740462549.html

россия

московская область (подмосковье)

щелковский район

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2021

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россия, московская область (подмосковье), щелковский район, происшествия