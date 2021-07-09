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В Подмосковье загорелся склад с горючим
В Подмосковье загорелся склад с горючим - РИА Новости, 09.07.2021
В Подмосковье загорелся склад с горючим
Склад с горючим загорелся в пятницу утром в Щелковском районе Московской области, масштабы пока неясны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T11:32
2021-07-09T11:32
россия
московская область (подмосковье)
щелковский район
происшествия
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Склад с горючим загорелся в пятницу утром в Щелковском районе Московской области, масштабы пока неясны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В поселке Фряново на улице Молодежная происходит возгорание склада с горюче-смазочными материалами", - сказал собеседник агентства.По его словам, площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.
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россия
московская область (подмосковье)
щелковский район
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россия, московская область (подмосковье), щелковский район, происшествия
В Подмосковье загорелся склад с горючим
11:32 09.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной части
Сотрудник пожарной части - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В Щелковском районе Московской области загорелся склад с горючим

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Склад с горючим загорелся в пятницу утром в Щелковском районе Московской области, масштабы пока неясны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В поселке Фряново на улице Молодежная происходит возгорание склада с горюче-смазочными материалами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.
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