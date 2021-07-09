https://ria.ru/20210709/popova-1740606139.html
Ограничения позволяют остановить развитие коронавируса, заявила Попова
Ограничения позволяют остановить развитие коронавируса, заявила Попова - РИА Новости, 09.07.2021
Ограничения позволяют остановить развитие коронавируса, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что своевременные ограничительные меры позволяют остановить развитие коронавируса. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:53
2021-07-09T13:53
2021-07-09T13:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что своевременные ограничительные меры позволяют остановить развитие коронавируса."Безусловно, эпидситуация остается сложной и напряженной. Но хочу отметить, что пример Москвы показывает, что своевременное принятие мер, мер ограничительных и расширение и увеличение темпов вакцинации позволяют эпидситуацию и развитие ее остановить", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом в пятницу."Поэтому в сегодняшней ситуации мы полагаем важным продолжение, и развитие, и увеличение темпов вакцинации, соблюдение всех требований по мерам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Ну, и важная задача для нас с сегодняшнего дня – это внедрение всех необходимых программных продуктов по учету тестирования и вакцинации. Ситуация остается на строгом контроле", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210709/popova-1740604219.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
Ограничения позволяют остановить развитие коронавируса, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова считает, что ограничения останавливают развитие коронавируса