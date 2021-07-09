https://ria.ru/20210709/popova-1740604219.html

Попова заявила, что вакцина защитит от коронавируса на 99,3%

Попова заявила, что вакцина защитит от коронавируса на 99,3% - РИА Новости, 09.07.2021

Попова заявила, что вакцина защитит от коронавируса на 99,3%

Вакцина от коронавируса защитит на 99,3%, остальные 0,7% - это зона риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T13:43

2021-07-09T13:43

2021-07-09T13:47

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

анна попова

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса защитит на 99,3%, остальные 0,7% - это зона риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Она защитит вас на 99,3%. Вот остальные 0,7% - да, это зона риска. Но при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20210707/gonka-1740315834.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, анна попова, общество