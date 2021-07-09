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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210709/popova-1740604219.html
Попова заявила, что вакцина защитит от коронавируса на 99,3%
Попова заявила, что вакцина защитит от коронавируса на 99,3% - РИА Новости, 09.07.2021
Попова заявила, что вакцина защитит от коронавируса на 99,3%
Вакцина от коронавируса защитит на 99,3%, остальные 0,7% - это зона риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:43
2021-07-09T13:47
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
анна попова
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса защитит на 99,3%, остальные 0,7% - это зона риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Она защитит вас на 99,3%. Вот остальные 0,7% - да, это зона риска. Но при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вакцинация россиян от covid-19, анна попова, общество
Попова заявила, что вакцина защитит от коронавируса на 99,3%
13:43 09.07.2021 (обновлено: 13:47 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник делает посетителю прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник делает посетителю прививку российским препаратом от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что вакцина защитит от коронавируса на 99,3%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вакцина от коронавируса защитит на 99,3%, остальные 0,7% - это зона риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Она защитит вас на 99,3%. Вот остальные 0,7% - да, это зона риска. Но при этом люди не болеют тяжело после вакцинации почти во всех случаях", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вакцинация россиян от COVID-19Анна ПоповаОбщество
 
 
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