https://ria.ru/20210709/poliklinika-1740542653.html
В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ - РИА Новости, 09.07.2021
В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
Точность постановки диагнозов увеличилась в столичных поликлиниках благодаря цифровым сервисам, сообщает заммэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T08:12
2021-07-09T08:12
2021-07-09T08:12
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Точность постановки диагнозов увеличилась в столичных поликлиниках благодаря цифровым сервисам, сообщает заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Система поддержки принятия врачебных решений стала неотъемлемой частью работы московских терапевтов 10 месяцев назад. За это время нейросеть дообучилась на 12 миллионах визитов, и во всех московских поликлиниках с начала мая заработала улучшенная версия сервиса. Он стал точнее на 7,4% и, как следствие, удобнее для работы врача, что положительно сказывается на качестве услуг для пациентов", - приводятся на сайте слова Раковой.Заммэра подчеркнула, что развитие цифровых сервисов в системе здравоохранения способствует уменьшению вероятности ошибки при постановке предварительного диагноза и увеличению выявляемости заболеваний на начальных стадиях.Как сообщается на сайте, цифровой сервис анализирует жалобы пациента и предлагает врачу три наиболее вероятных диагноза. Как отметила Ракова, по данным на сайте, при выборе одного или трех диагнозов врач соглашается с предложениями нейросети в 46% и 68% случаев соответственно.
https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740389907.html
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анастасия ракова , москва, общество
В московских поликлиниках увеличили точность диагнозов с помощью ИИ
Точность диагнозов в московских поликлиниках выросла благодаря цифровым сервисам
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Точность постановки диагнозов увеличилась в столичных поликлиниках благодаря цифровым сервисам, сообщает заммэра Москвы
по вопросам социального развития Анастасия Ракова
.
"Система поддержки принятия врачебных решений стала неотъемлемой частью работы московских терапевтов 10 месяцев назад. За это время нейросеть дообучилась на 12 миллионах визитов, и во всех московских поликлиниках с начала мая заработала улучшенная версия сервиса. Он стал точнее на 7,4% и, как следствие, удобнее для работы врача, что положительно сказывается на качестве услуг для пациентов", - приводятся на сайте слова Раковой.
Заммэра подчеркнула, что развитие цифровых сервисов в системе здравоохранения способствует уменьшению вероятности ошибки при постановке предварительного диагноза и увеличению выявляемости заболеваний на начальных стадиях.
Как сообщается на сайте, цифровой сервис анализирует жалобы пациента и предлагает врачу три наиболее вероятных диагноза. Как отметила Ракова, по данным на сайте, при выборе одного или трех диагнозов врач соглашается с предложениями нейросети в 46% и 68% случаев соответственно.