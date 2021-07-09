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Пострадавшим от подтоплений жителям Кубани выплатят 445 миллионов рублей
Пострадавшим от подтоплений жителям Кубани выплатят 445 миллионов рублей - РИА Новости, 09.07.2021
Пострадавшим от подтоплений жителям Кубани выплатят 445 миллионов рублей
Жителям Кубани, пострадавшим в результате потоплений, из регионального резервного фонда выделено 445 миллионов рублей, выплаты начнутся со следующей недели,... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:54
2021-07-09T19:01
вениамин кондратьев
северский район
сочи
подтопления на кубани
краснодарский край
общество
происшествия
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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Жителям Кубани, пострадавшим в результате потоплений, из регионального резервного фонда выделено 445 миллионов рублей, выплаты начнутся со следующей недели, сообщает администрация Краснодарского края."Вениамин Кондратьев (губернатор Краснодарского края – ред.) выделил 445 млн рублей для выплаты материальной помощи жителям пострадавших из-за непогоды муниципалитетов. Глава региона подписал соответствующее постановление, оно уже вступило в силу … Средства краевого резервного фонда будут направлены на единовременную материальную и финансовую помощь людям, проживающим в зоне ЧС и частично или полностью утратившим имущество первой необходимости", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас комиссии по оценке ущерба в зонах ЧС завершают работу, местные власти формируют комплекты документов для последующих выплат."Со следующей недели по распоряжению главы региона материальную помощь должны начать выплачивать во всех муниципалитетах", - добавляется в релизе.В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. По уточненным данным властей края, в результате паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1180 домовладений. Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе были подтоплены 760 домов.
https://ria.ru/20210707/kuban-1740234383.html
https://realty.ria.ru/20210707/strakhovanie-1740269758.html
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вениамин кондратьев, северский район, сочи, подтопления на кубани , краснодарский край, общество, происшествия
Пострадавшим от подтоплений жителям Кубани выплатят 445 миллионов рублей
18:54 09.07.2021 (обновлено: 19:01 09.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления на пляже в поселке Кудепста Хостинского района Сочи
Последствия подтопления на пляже в поселке Кудепста Хостинского района Сочи - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пострадавшим из-за подтоплений жителям Кубани выплатят 445 миллионов рублей

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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Жителям Кубани, пострадавшим в результате потоплений, из регионального резервного фонда выделено 445 миллионов рублей, выплаты начнутся со следующей недели, сообщает администрация Краснодарского края.
"Вениамин Кондратьев (губернатор Краснодарского края – ред.) выделил 445 млн рублей для выплаты материальной помощи жителям пострадавших из-за непогоды муниципалитетов. Глава региона подписал соответствующее постановление, оно уже вступило в силу … Средства краевого резервного фонда будут направлены на единовременную материальную и финансовую помощь людям, проживающим в зоне ЧС и частично или полностью утратившим имущество первой необходимости", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что сейчас комиссии по оценке ущерба в зонах ЧС завершают работу, местные власти формируют комплекты документов для последующих выплат.
"Со следующей недели по распоряжению главы региона материальную помощь должны начать выплачивать во всех муниципалитетах", - добавляется в релизе.
В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. По уточненным данным властей края, в результате паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1180 домовладений. Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе были подтоплены 760 домов.
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Вениамин КондратьевСеверский районСочиПодтопления на КубаниКраснодарский крайОбществоПроисшествия
 
 
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