https://ria.ru/20210709/podtopleniya-1740668097.html

Пострадавшим от подтоплений жителям Кубани выплатят 445 миллионов рублей

Пострадавшим от подтоплений жителям Кубани выплатят 445 миллионов рублей - РИА Новости, 09.07.2021

Пострадавшим от подтоплений жителям Кубани выплатят 445 миллионов рублей

Жителям Кубани, пострадавшим в результате потоплений, из регионального резервного фонда выделено 445 миллионов рублей, выплаты начнутся со следующей недели,... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T18:54

2021-07-09T18:54

2021-07-09T19:01

вениамин кондратьев

северский район

сочи

подтопления на кубани

краснодарский край

общество

происшествия

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КРАСНОДАР, 9 июл – РИА Новости. Жителям Кубани, пострадавшим в результате потоплений, из регионального резервного фонда выделено 445 миллионов рублей, выплаты начнутся со следующей недели, сообщает администрация Краснодарского края."Вениамин Кондратьев (губернатор Краснодарского края – ред.) выделил 445 млн рублей для выплаты материальной помощи жителям пострадавших из-за непогоды муниципалитетов. Глава региона подписал соответствующее постановление, оно уже вступило в силу … Средства краевого резервного фонда будут направлены на единовременную материальную и финансовую помощь людям, проживающим в зоне ЧС и частично или полностью утратившим имущество первой необходимости", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас комиссии по оценке ущерба в зонах ЧС завершают работу, местные власти формируют комплекты документов для последующих выплат."Со следующей недели по распоряжению главы региона материальную помощь должны начать выплачивать во всех муниципалитетах", - добавляется в релизе.В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. По уточненным данным властей края, в результате паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1180 домовладений. Ранее сообщалось, что в Туапсинском районе были подтоплены 760 домов.

https://ria.ru/20210707/kuban-1740234383.html

https://realty.ria.ru/20210707/strakhovanie-1740269758.html

северский район

сочи

краснодарский край

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вениамин кондратьев, северский район, сочи, подтопления на кубани , краснодарский край, общество, происшествия