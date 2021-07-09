https://ria.ru/20210709/peregovory-1740676139.html

Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Байдена

Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Байдена - РИА Новости, 10.07.2021

Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Байдена

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 10.07.2021

2021-07-09T19:53

2021-07-09T19:53

2021-07-10T05:21

сирия

оон

в мире

администрация президента сша

россия

сша

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737266169_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_a42b558dbdce14a363cf0e6b2733dffd.jpg

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Белого дома.Беседа продолжалась около часа."Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному решению в Совете Безопасности ООН возобновить трансграничную гуманитарную помощь Сирии", — говорится в заявлении.Ранее СБ ООН принял резолюцию России, США, Ирландии и Норвегии о продлении трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через КПП "Баб эль-Хава". Как подчеркнул российский постпред при организации Василий Небензя, Москва и Вашингтон впервые сумели "не просто договориться, но и предоставить совместный текст", который поддержали единогласно. По его словам, это может стать поворотным моментом в диалоге России и США.Помимо этого, Байден обсудил с Путиным "продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей". Согласно заявлению Белого дома, такие киберудары наносят злоумышленники, "базирующиеся в России". Как считает американский президент, Москве необходимо принять меры, чтобы пресечь деятельность хакеров.Хозяин Белого дома также подчеркнул приверженность дальнейшему взаимодействию по вопросу "более широкой угрозы, создаваемой вымогателями". По его словам, Штаты "предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и жизненно важной инфраструктуры".Саммит Россия — США прошел в Женеве 16 июня. Подводя итоги переговоров, Владимир Путин указал, что стороны начнут консультации по кибербезопасности. Как напомнил президент, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ ничего не получала от американских спецслужб. Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США и надо отбросить антироссийские инсинуации.Говоря о кибербезопасности, Байден сказал, что при нарушении "базовых норм" Штаты дадут ответ, но исключил применение военной силы. Американский лидер передал коллеге список из 16 организаций в США, которые считаются частью критически важной инфраструктуры и атаки на которые Вашингтон считает неприемлемыми.

https://ria.ru/20210706/ryabkov-1740070453.html

https://ria.ru/20210707/bayden-1740339326.html

сирия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, оон, в мире, администрация президента сша, россия, сша, джо байден, владимир путин