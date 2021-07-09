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Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Байдена
Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Байдена - РИА Новости, 10.07.2021
Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Байдена
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Белого дома. РИА Новости, 10.07.2021
2021-07-09T19:53
2021-07-10T05:21
сирия
оон
в мире
администрация президента сша
россия
сша
джо байден
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Белого дома.Беседа продолжалась около часа."Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному решению в Совете Безопасности ООН возобновить трансграничную гуманитарную помощь Сирии", — говорится в заявлении.Ранее СБ ООН принял резолюцию России, США, Ирландии и Норвегии о продлении трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через КПП "Баб эль-Хава". Как подчеркнул российский постпред при организации Василий Небензя, Москва и Вашингтон впервые сумели "не просто договориться, но и предоставить совместный текст", который поддержали единогласно. По его словам, это может стать поворотным моментом в диалоге России и США.Помимо этого, Байден обсудил с Путиным "продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей". Согласно заявлению Белого дома, такие киберудары наносят злоумышленники, "базирующиеся в России". Как считает американский президент, Москве необходимо принять меры, чтобы пресечь деятельность хакеров.Хозяин Белого дома также подчеркнул приверженность дальнейшему взаимодействию по вопросу "более широкой угрозы, создаваемой вымогателями". По его словам, Штаты "предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и жизненно важной инфраструктуры".Саммит Россия — США прошел в Женеве 16 июня. Подводя итоги переговоров, Владимир Путин указал, что стороны начнут консультации по кибербезопасности. Как напомнил президент, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ ничего не получала от американских спецслужб. Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США и надо отбросить антироссийские инсинуации.Говоря о кибербезопасности, Байден сказал, что при нарушении "базовых норм" Штаты дадут ответ, но исключил применение военной силы. Американский лидер передал коллеге список из 16 организаций в США, которые считаются частью критически важной инфраструктуры и атаки на которые Вашингтон считает неприемлемыми.
https://ria.ru/20210706/ryabkov-1740070453.html
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сирия, оон, в мире, администрация президента сша, россия, сша, джо байден, владимир путин
Белый дом сообщил о телефонном разговоре Путина и Байдена
19:53 09.07.2021 (обновлено: 05:21 10.07.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL

Белый дом сообщил, что Путин и Байден провели телефонный разговор в пятницу

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Белого дома.
Беседа продолжалась около часа.
"Лидеры высоко оценили совместную работу своих команд после саммита США и России, который привел к единодушному решению в Совете Безопасности ООН возобновить трансграничную гуманитарную помощь Сирии", — говорится в заявлении.
Ранее СБ ООН принял резолюцию России, США, Ирландии и Норвегии о продлении трансграничной доставки гумпомощи в Сирию через КПП "Баб эль-Хава". Как подчеркнул российский постпред при организации Василий Небензя, Москва и Вашингтон впервые сумели "не просто договориться, но и предоставить совместный текст", который поддержали единогласно. По его словам, это может стать поворотным моментом в диалоге России и США.
Помимо этого, Байден обсудил с Путиным "продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей". Согласно заявлению Белого дома, такие киберудары наносят злоумышленники, "базирующиеся в России". Как считает американский президент, Москве необходимо принять меры, чтобы пресечь деятельность хакеров.
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Хозяин Белого дома также подчеркнул приверженность дальнейшему взаимодействию по вопросу "более широкой угрозы, создаваемой вымогателями". По его словам, Штаты "предпримут любые необходимые действия для защиты своего народа и жизненно важной инфраструктуры".
Саммит Россия — США прошел в Женеве 16 июня. Подводя итоги переговоров, Владимир Путин указал, что стороны начнут консультации по кибербезопасности. Как напомнил президент, Москва и раньше предоставляла всю информацию по запросам США о кибератаках, однако в ответ ничего не получала от американских спецслужб. Путин заметил, что большинство кибератак в мире совершается из США и надо отбросить антироссийские инсинуации.
Говоря о кибербезопасности, Байден сказал, что при нарушении "базовых норм" Штаты дадут ответ, но исключил применение военной силы. Американский лидер передал коллеге список из 16 организаций в США, которые считаются частью критически важной инфраструктуры и атаки на которые Вашингтон считает неприемлемыми.
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