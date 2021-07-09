https://ria.ru/20210709/peregovory-1740656558.html

В комитете Госдумы оценили переговоры МИД с "Талибаном"*

В комитете Госдумы оценили переговоры МИД с "Талибаном"* - РИА Новости, 09.07.2021

В комитете Госдумы оценили переговоры МИД с "Талибаном"*

Диалог российского МИД и одной из самых влиятельных сторон конфликта в Афганистане движением "Талибан"* является успехом Москвы, это важно для обеспечения... РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T18:00

2021-07-09T18:00

2021-07-09T18:00

россия

сергей лавров

госдума рф

одкб

елена панина

москва

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Диалог российского МИД и одной из самых влиятельных сторон конфликта в Афганистане движением "Талибан"* является успехом Москвы, это важно для обеспечения безопасности партнеров РФ по ОДКБ, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина."Такое трудно было представить себе в 1990-е и в начале 2000-х годов, когда в среде талибов Россия демонизировалась, трактовалась как враждебное государство. Сегодня же между Москвой и одной из самых влиятельных сторон внутриафганского конфликта идет диалог. Это, безусловно, показатель профессионализма нашего МИД, многолетней работы наших дипломатов на афганском направлении, показатель уважения, которым пользуется Россия в Афганистане", - сообщила депутат.Панина сообщила, что "сам факт проведения подобных переговоров в столице РФ является успехом российской дипломатии"."Подход России к ситуации в Афганистане, который изложил министр Сергей Лавров, характеризуется взвешенностью и прагматизмом. Пока речь идет об изменениях расстановки сил внутри Афганистана - это дело самих афганцев. При этом Россия неизменно выступает за политический диалог между сторонами конфликта, за поиск его политического решения", - отметила Панина.По ее словам, Россия заинтересована в том, чтобы наладить отношения со всеми ключевыми игроками, действующими в Афганистане."Это также важно и для обеспечения безопасности наших партнеров по ОДКБ, и в целях противодействия международному терроризму", - констатировала Панина.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210709/afganistan-1740588994.html

https://ria.ru/20210709/peskov-1740584357.html

россия

москва

афганистан

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россия, сергей лавров, госдума рф, одкб, елена панина, москва, афганистан, талибан, в мире