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В комитете Госдумы оценили переговоры МИД с "Талибаном"*
В комитете Госдумы оценили переговоры МИД с "Талибаном"* - РИА Новости, 09.07.2021
В комитете Госдумы оценили переговоры МИД с "Талибаном"*
Диалог российского МИД и одной из самых влиятельных сторон конфликта в Афганистане движением "Талибан"* является успехом Москвы, это важно для обеспечения... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:00
2021-07-09T18:00
россия
сергей лавров
госдума рф
одкб
елена панина
москва
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Диалог российского МИД и одной из самых влиятельных сторон конфликта в Афганистане движением "Талибан"* является успехом Москвы, это важно для обеспечения безопасности партнеров РФ по ОДКБ, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина."Такое трудно было представить себе в 1990-е и в начале 2000-х годов, когда в среде талибов Россия демонизировалась, трактовалась как враждебное государство. Сегодня же между Москвой и одной из самых влиятельных сторон внутриафганского конфликта идет диалог. Это, безусловно, показатель профессионализма нашего МИД, многолетней работы наших дипломатов на афганском направлении, показатель уважения, которым пользуется Россия в Афганистане", - сообщила депутат.Панина сообщила, что "сам факт проведения подобных переговоров в столице РФ является успехом российской дипломатии"."Подход России к ситуации в Афганистане, который изложил министр Сергей Лавров, характеризуется взвешенностью и прагматизмом. Пока речь идет об изменениях расстановки сил внутри Афганистана - это дело самих афганцев. При этом Россия неизменно выступает за политический диалог между сторонами конфликта, за поиск его политического решения", - отметила Панина.По ее словам, Россия заинтересована в том, чтобы наладить отношения со всеми ключевыми игроками, действующими в Афганистане."Это также важно и для обеспечения безопасности наших партнеров по ОДКБ, и в целях противодействия международному терроризму", - констатировала Панина.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210709/afganistan-1740588994.html
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россия, сергей лавров, госдума рф, одкб, елена панина, москва, афганистан, талибан, в мире
В комитете Госдумы оценили переговоры МИД с "Талибаном"*
18:00 09.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан" на заседании Московского формата консультаций по Афганистану
Табличка на столе представителей движения Талибан на заседании Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В международном комитете Госдумы назвали переговоры МИД с Талибаном успехом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Диалог российского МИД и одной из самых влиятельных сторон конфликта в Афганистане движением "Талибан"* является успехом Москвы, это важно для обеспечения безопасности партнеров РФ по ОДКБ, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.
"Такое трудно было представить себе в 1990-е и в начале 2000-х годов, когда в среде талибов Россия демонизировалась, трактовалась как враждебное государство. Сегодня же между Москвой и одной из самых влиятельных сторон внутриафганского конфликта идет диалог. Это, безусловно, показатель профессионализма нашего МИД, многолетней работы наших дипломатов на афганском направлении, показатель уважения, которым пользуется Россия в Афганистане", - сообщила депутат.
Представители делегации политического офиса движения Талибан* на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Панина сообщила, что "сам факт проведения подобных переговоров в столице РФ является успехом российской дипломатии".
"Подход России к ситуации в Афганистане, который изложил министр Сергей Лавров, характеризуется взвешенностью и прагматизмом. Пока речь идет об изменениях расстановки сил внутри Афганистана - это дело самих афганцев. При этом Россия неизменно выступает за политический диалог между сторонами конфликта, за поиск его политического решения", - отметила Панина.
По ее словам, Россия заинтересована в том, чтобы наладить отношения со всеми ключевыми игроками, действующими в Афганистане.
"Это также важно и для обеспечения безопасности наших партнеров по ОДКБ, и в целях противодействия международному терроризму", - констатировала Панина.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Представители делегации политического офиса движения Талибан* на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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РоссияСергей ЛавровГосдума РФОДКБЕлена ПанинаМоскваАфганистанТалибанВ мире
 
 
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