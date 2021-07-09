В комитете Госдумы оценили переговоры МИД с "Талибаном"*
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на столе представителей движения "Талибан" на заседании Московского формата консультаций по Афганистану
В международном комитете Госдумы назвали переговоры МИД с Талибаном успехом
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Диалог российского МИД и одной из самых влиятельных сторон конфликта в Афганистане движением "Талибан"* является успехом Москвы, это важно для обеспечения безопасности партнеров РФ по ОДКБ, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.
"Такое трудно было представить себе в 1990-е и в начале 2000-х годов, когда в среде талибов Россия демонизировалась, трактовалась как враждебное государство. Сегодня же между Москвой и одной из самых влиятельных сторон внутриафганского конфликта идет диалог. Это, безусловно, показатель профессионализма нашего МИД, многолетней работы наших дипломатов на афганском направлении, показатель уважения, которым пользуется Россия в Афганистане", - сообщила депутат.
Панина сообщила, что "сам факт проведения подобных переговоров в столице РФ является успехом российской дипломатии".
"Подход России к ситуации в Афганистане, который изложил министр Сергей Лавров, характеризуется взвешенностью и прагматизмом. Пока речь идет об изменениях расстановки сил внутри Афганистана - это дело самих афганцев. При этом Россия неизменно выступает за политический диалог между сторонами конфликта, за поиск его политического решения", - отметила Панина.
По ее словам, Россия заинтересована в том, чтобы наладить отношения со всеми ключевыми игроками, действующими в Афганистане.
"Это также важно и для обеспечения безопасности наших партнеров по ОДКБ, и в целях противодействия международному терроризму", - констатировала Панина.
*Террористическая организация, запрещенная в России.