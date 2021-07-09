https://ria.ru/20210709/oruzhie-1740530189.html

В России ужесточили ответственность за неисполнение правил оборота оружия

В России ужесточили ответственность за неисполнение правил оборота оружия - РИА Новости, 09.07.2021

В России ужесточили ответственность за неисполнение правил оборота оружия

В России вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за неисполнение правил оборота оружия. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T00:23

2021-07-09T00:23

2021-07-09T00:23

россия

кодекс об административных правонарушениях (коап)

оружие

общество

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за неисполнение правил оборота оружия.Так, в новой редакции излагается статья 20.10 "Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия", ей дается новое название - "Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию". Речь идет о тех случаях, когда "действия не содержат уголовно наказуемого деяния".Теперь для граждан за эти нарушения предполагается штраф до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, либо административный арест от 5 до 15 суток. Для должностных лиц вводится штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет с возможной конфискацией оружия. Для юридических лиц - штрафы до 500 тысяч рублей или приостановление работы до 60 суток, также с возможной конфискацией оружия.При этом лицо, добровольно сдавшее оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к оружию, освобождается от административной ответственности.Отдельно прописана норма нарушения требований законодательства об оружии в случае собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, религиозного обряда и церемонии, культурно-развлекательного, спортивного или другого публичного мероприятия. Здесь участникам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей и также конфискация оружия либо лишение права на его приобретение, хранение и ношение на срок до трех лет.Нарушение правил хранения инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию повлечет штраф на граждан в размере от 500 до 2 тысяч рублей с конфискацией инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) или без таковой.Кроме того, добавляется норма о том, что игнорирование предписаний сотрудников Росгвардии, ведущих контроль в сфере оборота оружия, может повлечь для граждан административный штраф с возможной конфискацией оружия либо лишением права на его приобретение, хранение и ношение.Так, невыполнение законного требования или воспрепятствование деятельности сотрудника войск национальной гвардии РФ, осуществляющего государственный надзор в сфере оборота оружия, влечет для граждан административный штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия и патронов либо лишением права на оружия на срок от одного года до двух лет. Для должностных лиц штраф составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо приостановление их деятельности до 30 суток.Помимо этого устанавливается запрет распространять в СМИ информацию о террористических организациях без указания на то, что они ликвидированы или запрещены в РФ.

https://ria.ru/20210705/oruzhie-1739961485.html

https://ria.ru/20210618/gosduma-1737444761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, кодекс об административных правонарушениях (коап), оружие, общество