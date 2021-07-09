Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210709/oruzhie-1740530189.html
В России ужесточили ответственность за неисполнение правил оборота оружия
В России ужесточили ответственность за неисполнение правил оборота оружия - РИА Новости, 09.07.2021
В России ужесточили ответственность за неисполнение правил оборота оружия
В России вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за неисполнение правил оборота оружия. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T00:23
2021-07-09T00:23
россия
кодекс об административных правонарушениях (коап)
оружие
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597844689_0:86:3026:1788_1920x0_80_0_0_7d88d01def97f4166d601b4cb8d43ae9.jpg
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за неисполнение правил оборота оружия.Так, в новой редакции излагается статья 20.10 "Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия", ей дается новое название - "Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию". Речь идет о тех случаях, когда "действия не содержат уголовно наказуемого деяния".Теперь для граждан за эти нарушения предполагается штраф до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, либо административный арест от 5 до 15 суток. Для должностных лиц вводится штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет с возможной конфискацией оружия. Для юридических лиц - штрафы до 500 тысяч рублей или приостановление работы до 60 суток, также с возможной конфискацией оружия.При этом лицо, добровольно сдавшее оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к оружию, освобождается от административной ответственности.Отдельно прописана норма нарушения требований законодательства об оружии в случае собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, религиозного обряда и церемонии, культурно-развлекательного, спортивного или другого публичного мероприятия. Здесь участникам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей и также конфискация оружия либо лишение права на его приобретение, хранение и ношение на срок до трех лет.Нарушение правил хранения инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию повлечет штраф на граждан в размере от 500 до 2 тысяч рублей с конфискацией инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) или без таковой.Кроме того, добавляется норма о том, что игнорирование предписаний сотрудников Росгвардии, ведущих контроль в сфере оборота оружия, может повлечь для граждан административный штраф с возможной конфискацией оружия либо лишением права на его приобретение, хранение и ношение.Так, невыполнение законного требования или воспрепятствование деятельности сотрудника войск национальной гвардии РФ, осуществляющего государственный надзор в сфере оборота оружия, влечет для граждан административный штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия и патронов либо лишением права на оружия на срок от одного года до двух лет. Для должностных лиц штраф составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо приостановление их деятельности до 30 суток.Помимо этого устанавливается запрет распространять в СМИ информацию о террористических организациях без указания на то, что они ликвидированы или запрещены в РФ.
https://ria.ru/20210705/oruzhie-1739961485.html
https://ria.ru/20210618/gosduma-1737444761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597844689_297:0:3026:2047_1920x0_80_0_0_ce69d00a12afe6f1de9f34ed92a25ef3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кодекс об административных правонарушениях (коап), оружие, общество
В России ужесточили ответственность за неисполнение правил оборота оружия
00:23 09.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПистолет ПМ для ведения боевой стрельбы
Пистолет ПМ для ведения боевой стрельбы - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк

В России ужесточили ответственность за неисполнение правил оборота оружия

Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за неисполнение правил оборота оружия.
Так, в новой редакции излагается статья 20.10 "Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия", ей дается новое название - "Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию". Речь идет о тех случаях, когда "действия не содержат уголовно наказуемого деяния".
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 16:21
В Совбезе прокомментировали ситуацию в сфере оборота оружия
Теперь для граждан за эти нарушения предполагается штраф до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия, либо административный арест от 5 до 15 суток. Для должностных лиц вводится штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет с возможной конфискацией оружия. Для юридических лиц - штрафы до 500 тысяч рублей или приостановление работы до 60 суток, также с возможной конфискацией оружия.
При этом лицо, добровольно сдавшее оружие, основные части огнестрельного оружия и патроны к оружию, освобождается от административной ответственности.
Отдельно прописана норма нарушения требований законодательства об оружии в случае собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, религиозного обряда и церемонии, культурно-развлекательного, спортивного или другого публичного мероприятия. Здесь участникам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей и также конфискация оружия либо лишение права на его приобретение, хранение и ношение на срок до трех лет.
Нарушение правил хранения инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию повлечет штраф на граждан в размере от 500 до 2 тысяч рублей с конфискацией инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов (пороха, капсюлей) или без таковой.
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
18 июня, 08:00
Оружие, блокировка, техосмотр. Чем запомнилась последняя сессия Госдумы
Кроме того, добавляется норма о том, что игнорирование предписаний сотрудников Росгвардии, ведущих контроль в сфере оборота оружия, может повлечь для граждан административный штраф с возможной конфискацией оружия либо лишением права на его приобретение, хранение и ношение.
Так, невыполнение законного требования или воспрепятствование деятельности сотрудника войск национальной гвардии РФ, осуществляющего государственный надзор в сфере оборота оружия, влечет для граждан административный штраф от 5 тысяч до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия и патронов либо лишением права на оружия на срок от одного года до двух лет. Для должностных лиц штраф составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо приостановление их деятельности до 30 суток.
Помимо этого устанавливается запрет распространять в СМИ информацию о террористических организациях без указания на то, что они ликвидированы или запрещены в РФ.
 
РоссияКодекс об административных правонарушениях (КоАП)ОружиеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:27В Госдуме обвинили Литву в постановке тревоги из-за российских самолетов
16:25Зеленский сменил пресс-секретаря
16:20МАКС-2021 откроют для посетителей на пять дней вместо трех
16:16Эпидемиолог назвал один из симптомов дельта-штамма коронавируса
16:15У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
16:15В Москве задержали двух мужчин, продававших фальшивые медицинские справки
16:14Немец потребовал от Германии компенсацию за нападение на СССР
16:09Верховный суд подтвердил взыскание с Навального по иску мясокомбината
16:08США внесли в черный список три российские компании
16:08Эпидемиолог рассказал, когда беременным лучше проводить вакцинацию
16:06Защита обжаловала признание ФБК* экстремистской организацией
16:04Эпидемиолог назвал условие, при котором коронавирус будет реже мутировать
16:04Путину доверяют 64,6 процента россиян, показал опрос
16:01Эпидемиолог объяснил недоверие россиян к вакцинации
15:57Эпидемиолог рассказал, кто наиболее уязвим к дельта-штамму
15:49В Роспотребнадзоре объяснили, стоит ли прививаться при сезонной аллергии
15:46Стали известны подробности госпитализации Татьяны Догилевой
15:42В Абхазии нашли тело утонувшего российского туриста
15:42ЦБ заявил о резком росте числа краж денег через банкоматы
15:39Кибермошенники похитили у клиентов банков почти три миллиарда рублей
Лента новостейМолния