https://ria.ru/20210709/obeschanie-1740502156.html

"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству

"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству - РИА Новости, 09.07.2021

"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству

Далай-лама XIV, которому на этой неделе исполнилось 86 лет, рассказал о взятом на себя новом обязательстве перед миром. РИА Новости, 09.07.2021

2021-07-09T15:30

2021-07-09T15:30

2021-07-09T15:30

религия и мировоззрение

здоровый образ жизни (зож)

химачал-прадеш

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

махатма ганди

тибет

дели

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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV, которому на этой неделе исполнилось 86 лет, рассказал о взятом на себя новом обязательстве перед миром."Когда сойдет на нет пандемия, я очень хотел бы посетить Дели, увидеться с премьер-министром и другими министрами, а также с профессионалами в сфере образования, чтобы обсудить с ними, как объединить современное образование и древнеиндийское знание… Мое новое обязательство, которое я взял на себя, - возродить древнеиндийскую мысль. Причем действовать в секулярном ключе", - сказал Далай-лама на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".Прежде всего, буддийский духовный лидер хочет добавить к современной западной системе образования, распространенной сегодня и в Индии, - учения мудрецов древнеиндийского буддийского университета Наланда, принципы каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия), а также медитативные практики – шаматху (однонаправленное сосредоточение) и випашьяну (аналитическую медитацию). По мнению Далай-ламы, это позволит компенсировать перекос в сторону материальных ценностей, сложившийся в мировом подходе к образованию, научит людей "гигиене эмоций", достижению "покоя ума", а в итоге - оздоровления и счастья. Отвечая на вопросы о сложности внедрения принципов сострадания и ненасилия в повседневную реальность, особенно в жизнь политиков, бизнесменов, медиков, Далай-лама привел в пример Махатму Ганди и тех врачей, которые сегодня окружают заботой и любовью пациентов и жертвуют собой ради них в борьбе с пандемией коронавируса. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.

https://ria.ru/20210707/dalay-1740303858.html

https://ria.ru/20210607/mandala-1735994719.html

химачал-прадеш

тибет

дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), махатма ганди, тибет, дели