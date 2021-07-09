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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210709/obeschanie-1740502156.html
"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству - РИА Новости, 09.07.2021
"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
Далай-лама XIV, которому на этой неделе исполнилось 86 лет, рассказал о взятом на себя новом обязательстве перед миром. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:30
2021-07-09T15:30
религия и мировоззрение
здоровый образ жизни (зож)
химачал-прадеш
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
махатма ганди
тибет
дели
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV, которому на этой неделе исполнилось 86 лет, рассказал о взятом на себя новом обязательстве перед миром."Когда сойдет на нет пандемия, я очень хотел бы посетить Дели, увидеться с премьер-министром и другими министрами, а также с профессионалами в сфере образования, чтобы обсудить с ними, как объединить современное образование и древнеиндийское знание… Мое новое обязательство, которое я взял на себя, - возродить древнеиндийскую мысль. Причем действовать в секулярном ключе", - сказал Далай-лама на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".Прежде всего, буддийский духовный лидер хочет добавить к современной западной системе образования, распространенной сегодня и в Индии, - учения мудрецов древнеиндийского буддийского университета Наланда, принципы каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия), а также медитативные практики – шаматху (однонаправленное сосредоточение) и випашьяну (аналитическую медитацию). По мнению Далай-ламы, это позволит компенсировать перекос в сторону материальных ценностей, сложившийся в мировом подходе к образованию, научит людей "гигиене эмоций", достижению "покоя ума", а в итоге - оздоровления и счастья. Отвечая на вопросы о сложности внедрения принципов сострадания и ненасилия в повседневную реальность, особенно в жизнь политиков, бизнесменов, медиков, Далай-лама привел в пример Махатму Ганди и тех врачей, которые сегодня окружают заботой и любовью пациентов и жертвуют собой ради них в борьбе с пандемией коронавируса. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
https://ria.ru/20210707/dalay-1740303858.html
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здоровый образ жизни (зож), химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), махатма ганди, тибет, дели

"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству

15:30 09.07.2021
 
© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама на ежегодных учениях для российских буддистов в Дхарамсале
Далай-лама на ежегодных учениях для российских буддистов в Дхарамсале - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
© РИА Новости / Ольга Липич
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV, которому на этой неделе исполнилось 86 лет, рассказал о взятом на себя новом обязательстве перед миром.
"Когда сойдет на нет пандемия, я очень хотел бы посетить Дели, увидеться с премьер-министром и другими министрами, а также с профессионалами в сфере образования, чтобы обсудить с ними, как объединить современное образование и древнеиндийское знание… Мое новое обязательство, которое я взял на себя, - возродить древнеиндийскую мысль. Причем действовать в секулярном ключе", - сказал Далай-лама на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".
Прежде всего, буддийский духовный лидер хочет добавить к современной западной системе образования, распространенной сегодня и в Индии, - учения мудрецов древнеиндийского буддийского университета Наланда, принципы каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия), а также медитативные практики – шаматху (однонаправленное сосредоточение) и випашьяну (аналитическую медитацию).
По мнению Далай-ламы, это позволит компенсировать перекос в сторону материальных ценностей, сложившийся в мировом подходе к образованию, научит людей "гигиене эмоций", достижению "покоя ума", а в итоге - оздоровления и счастья.
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Отвечая на вопросы о сложности внедрения принципов сострадания и ненасилия в повседневную реальность, особенно в жизнь политиков, бизнесменов, медиков, Далай-лама привел в пример Махатму Ганди и тех врачей, которые сегодня окружают заботой и любовью пациентов и жертвуют собой ради них в борьбе с пандемией коронавируса.
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.
Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
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Религия и мировоззрениеЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)Химачал-ПрадешДалай-лама XIV (Тэнзин Гьяцо)Махатма ГандиТибетДели
 
 
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