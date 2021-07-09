https://ria.ru/20210709/obeschanie-1740502156.html
"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству - РИА Новости, 09.07.2021
"Когда закончится пандемия": далай-лама дал новое обещание человечеству
Далай-лама XIV, которому на этой неделе исполнилось 86 лет, рассказал о взятом на себя новом обязательстве перед миром. РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T15:30
2021-07-09T15:30
2021-07-09T15:30
религия и мировоззрение
здоровый образ жизни (зож)
химачал-прадеш
далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)
махатма ганди
тибет
дели
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155504/80/1555048059_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_ec2b3737c1785eb70b58b02137f220d7.jpg
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV, которому на этой неделе исполнилось 86 лет, рассказал о взятом на себя новом обязательстве перед миром."Когда сойдет на нет пандемия, я очень хотел бы посетить Дели, увидеться с премьер-министром и другими министрами, а также с профессионалами в сфере образования, чтобы обсудить с ними, как объединить современное образование и древнеиндийское знание… Мое новое обязательство, которое я взял на себя, - возродить древнеиндийскую мысль. Причем действовать в секулярном ключе", - сказал Далай-лама на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".Прежде всего, буддийский духовный лидер хочет добавить к современной западной системе образования, распространенной сегодня и в Индии, - учения мудрецов древнеиндийского буддийского университета Наланда, принципы каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия), а также медитативные практики – шаматху (однонаправленное сосредоточение) и випашьяну (аналитическую медитацию). По мнению Далай-ламы, это позволит компенсировать перекос в сторону материальных ценностей, сложившийся в мировом подходе к образованию, научит людей "гигиене эмоций", достижению "покоя ума", а в итоге - оздоровления и счастья. Отвечая на вопросы о сложности внедрения принципов сострадания и ненасилия в повседневную реальность, особенно в жизнь политиков, бизнесменов, медиков, Далай-лама привел в пример Махатму Ганди и тех врачей, которые сегодня окружают заботой и любовью пациентов и жертвуют собой ради них в борьбе с пандемией коронавируса. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев.Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.
https://ria.ru/20210707/dalay-1740303858.html
https://ria.ru/20210607/mandala-1735994719.html
химачал-прадеш
тибет
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155504/80/1555048059_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_07ff90637e7423a9142f28a42a4df051.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровый образ жизни (зож), химачал-прадеш, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), махатма ганди, тибет, дели
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV, которому на этой неделе исполнилось 86 лет, рассказал о взятом на себя новом обязательстве перед миром.
"Когда сойдет на нет пандемия, я очень хотел бы посетить Дели, увидеться с премьер-министром и другими министрами, а также с профессионалами в сфере образования, чтобы обсудить с ними, как объединить современное образование и древнеиндийское знание… Мое новое обязательство, которое я взял на себя, - возродить древнеиндийскую мысль. Причем действовать в секулярном ключе", - сказал Далай-лама на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".
Прежде всего, буддийский духовный лидер хочет добавить к современной западной системе образования, распространенной сегодня и в Индии, - учения мудрецов древнеиндийского буддийского университета Наланда, принципы каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия), а также медитативные практики – шаматху (однонаправленное сосредоточение) и випашьяну (аналитическую медитацию).
По мнению Далай-ламы, это позволит компенсировать перекос в сторону материальных ценностей, сложившийся в мировом подходе к образованию, научит людей "гигиене эмоций", достижению "покоя ума", а в итоге - оздоровления и счастья.
Отвечая на вопросы о сложности внедрения принципов сострадания и ненасилия в повседневную реальность, особенно в жизнь политиков, бизнесменов, медиков, Далай-лама привел в пример Махатму Ганди и тех врачей, которые сегодня окружают заботой и любовью пациентов и жертвуют собой ради них в борьбе с пандемией коронавируса.
Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета
. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — далай-ламы XIII, а в 1940-м возведен на престол. После включения Тибета в состав Китая далай-лама XIV в 1959 году бежал в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш
, в предгорьях Гималаев
.
Буддисты считают далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама XIV был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира. Он уделяет особое внимание развитию образования и взаимодействия буддизма с современной наукой на протяжении всей жизни, а в последние годы активно сотрудничает и с выдающимися российскими учеными.