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Объекты по проекту "Светлый город" начали сдавать в Подмосковье
Объекты по проекту "Светлый город" начали сдавать в Подмосковье - РИА Новости, 09.07.2021
Объекты по проекту "Светлый город" начали сдавать в Подмосковье
Объекты по программе наружного освещения "Светлый город", запланированные к модернизации в 2021 году, начали сдавать на территории городских округов... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T13:54
2021-07-09T13:54
2021-07-09T14:28
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Объекты по программе наружного освещения "Светлый город", запланированные к модернизации в 2021 году, начали сдавать на территории городских округов Подмосковья, сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. В пятницу Хайкин посетил торжественное открытие первого в городском округе Клин завершенного объекта систем наружного освещения в рамках проекта "Светлый город"."В рамках данного проекта запланировано устройство наружного освещения на 342 объектах в 37 городских округах", - рассказал Хайкин.Программа "Светлый город" работает в регионе 2016 года, за это время более чем в тысяче населенных пунктах области появились новые объекты освещения и были модернизированы существующие. В рамках программы заменяется устаревшее оборудование, устанавливаются современные энергоэффективные светильники.
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