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Мэр Новокузнецка рассказал, кто угрожал пожаловавшейся Путину женщине
Мэр Новокузнецка рассказал, кто угрожал пожаловавшейся Путину женщине - РИА Новости, 09.07.2021
Мэр Новокузнецка рассказал, кто угрожал пожаловавшейся Путину женщине
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов признал, что комитет образования невежливо общался с жительницей города Еленой Калининой, обратившейся на прямую линию... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T12:28
2021-07-09T12:28
2021-07-09T15:31
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КЕМЕРОВО, 9 июл — РИА Новости. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов признал, что комитет образования невежливо общался с жительницей города Еленой Калининой, обратившейся на прямую линию президента по поводу ремонта крыши детсада-школы. Волонтеры, принимавшие вопросы, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за поступающих ей угроз. Президент поручил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать. Губернатор поручил полностью отремонтировать здание начальной школы-детсада №235."Елена Владимировна Калина – это известный человек… Мы с ней в общении… Она обратилась еще и в 2019-м, и в 2020 году… к нам, и была переписка с комитетом образования, который, конечно, иногда себя ведет не очень вежливо... Вместо того, чтобы конкретно понимать, когда будет готово это учреждение, ей сначала кидали отписки, потом грубили, а потом вообще сказали: ну, наверное, забери свое заявление, иначе тут уволят заведующую детского сада", – сказал Кузнецов на видео в своем аккаунте в Instagram.Он добавил, что теперь его долг - извиниться за грубость работников комитета образования."Я, конечно, безусловно, сделаю выводы, в том числе организационные, по тем людям, которые допустили просчеты и грубые ошибки", – подытожил Кузнецов.
https://ria.ru/20210706/putin-1740108321.html
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россия, новокузнецк, общество
Мэр Новокузнецка рассказал, кто угрожал пожаловавшейся Путину женщине
12:28 09.07.2021 (обновлено: 15:31 09.07.2021)
Мэр Новокузнецка признал, что пожаловавшейся Путину женщине угрожали в комитете образование
КЕМЕРОВО, 9 июл — РИА Новости. Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов признал, что комитет образования невежливо общался с жительницей города Еленой Калининой, обратившейся на прямую линию президента по поводу ремонта крыши детсада-школы.
Волонтеры, принимавшие вопросы, сообщили, что заявительница на следующий день после обращения перезвонила и попросила снять вопрос из-за поступающих ей угроз. Президент поручил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву обратить внимание на должностных лиц, пытающихся запугивать людей, ради которых они должны работать. Губернатор поручил полностью отремонтировать здание начальной школы-детсада №235.
"Елена Владимировна Калина – это известный человек… Мы с ней в общении… Она обратилась еще и в 2019-м, и в 2020 году… к нам, и была переписка с комитетом образования, который, конечно, иногда себя ведет не очень вежливо... Вместо того, чтобы конкретно понимать, когда будет готово это учреждение, ей сначала кидали отписки, потом грубили, а потом вообще сказали: ну, наверное, забери свое заявление, иначе тут уволят заведующую детского сада", – сказал Кузнецов на видео в своем аккаунте в Instagram
.
Он добавил, что теперь его долг - извиниться за грубость работников комитета образования.
"Я, конечно, безусловно, сделаю выводы, в том числе организационные, по тем людям, которые допустили просчеты и грубые ошибки", – подытожил Кузнецов.