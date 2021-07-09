В МИД заявили, что Европа не уделяет внимания проблеме неонацизма
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБашня здания министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили, что Британия и другие страны Европы не уделяют внимания проблеме неонацизма
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Великобритания пытается отвлечь внимание от существования на своей территории организаций, исповедующих неонацистскую идеологию, а в ряде европейских стран официальные круги не стесняются заигрывать с подобными идеями, говорится в докладе МИД РФ о ситуации с правами человека в отдельных странах.
"Лондон пытается замаскировать собственные проблемы, среди которых - комфортное существование организаций, исповедующих неонацистскую идеологию, рост проявлений расизма, дискриминационное отношение к этническим меньшинствам во многих сферах общественной жизни, превышение полномочий и применение пыток сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в документе, размещенном на сайте министерства иностранных дел.
Согласно докладу, помимо Великобритании с проблемой распространения неонацистской идеологии также сталкиваются и другие европейские страны. К примеру Латвия, где "политика поощрения неонацизма и ксенофобии, проводимая официальными властями, закономерно негативным образом сказывается на общем уровне терпимости к различным группам населения". Также указывается Литва, чье руководство "по-прежнему не предпринимает никаких усилий по искоренению или по крайней мере сокращению масштабов таких проблем".
Норвегия в том числе столкнулась с проблемой последователей нацистских идей. В докладе сообщается об организованной националистической группе Североевропейское движение сопротивления (СДС), которая была зарегистрирована в Норвегии в 2011 году, при том, что координируется она из Швеции. "В основе его идеологии лежит вера в "мировой еврейский заговор", а его сторонники считают себя "национал-социалистами", - указано в документе. Также подчеркивается, что активисты СДС участвуют в демонстрациях в Швеции и Финляндии.
Отдельно в докладе говорится о проблеме пропаганды идей неонацизма на Украине.
"Наибольшей последовательностью отличаются усилия киевских властей по переписыванию истории и агрессивной пропаганде неонацизма", - указывается в докладе МИД.
По этим данным, на Украине насаждаются "искаженные трактовки исторических событий, умаляющие роль и вклад СССР в победу над нацизмом", цель которых заключается в разрушении исторической памяти украинцев о Великой Отечественной войне.
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