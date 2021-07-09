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Небензя рассказал о поворотном моменте в работе СБ ООН
Небензя рассказал о поворотном моменте в работе СБ ООН - РИА Новости, 09.07.2021
Небензя рассказал о поворотном моменте в работе СБ ООН
Принятая Совбезом ООН резолюция о продлении трансграничной доставки гумпомощи в Сирию должна стать важнейшей вехой урегулирования кризиса в САР и преодоления... РИА Новости, 09.07.2021
2021-07-09T18:39
2021-07-09T21:06
россия
василий небензя
совет безопасности оон
сирия
оон
в мире
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ООН, 9 июл — РИА Новости. Принятая Совбезом ООН резолюция о продлении трансграничной доставки гумпомощи в Сирию должна стать важнейшей вехой урегулирования кризиса в САР и преодоления его последствий, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.Ранее Совет Безопасности единогласно принял резолюцию России, США, Ирландии и Норвегии по КПП "Баб эль-Хава" на сирийской границе. Дублин и Осло предлагали увеличить срок его работы на один год. Москва — на полгода с возможностью дальнейшего продления в случае прогресса в доставке гумпомощи через линии соприкосновения, а также при условии, что Сирии окажут помощь в преодолении кризиса с COVID-19.В принятом варианте указано, что работу погранперехода продлевают на шесть месяцев (до 10 января 2022 года), а затем еще на шесть (до 10 июля 2022 года) — при условии, что генсек ООН выпустит предметный доклад, где особое внимание уделит "прозрачности" трансграничных операций и прогрессу в обеспечении доставки гумпомощи через линии соприкосновения."Сегодня мы присутствуем при историческом моменте: впервые Россия и США сумели не просто договориться, но и предоставить совместный текст, который поддержали все наши коллеги по Совету. Рассчитываем, что подобный сценарий станет поворотным моментом, от которого выиграет не только Сирия и Ближневосточный регион, но и весь мир в целом", — сказал Небензя.По его словам, это также демонстрирует, что США и Россия могут "сотрудничать, когда есть потребность и воля".Он поблагодарил всех членов СБ и выразил признательность американским коллегам, "работавшим в духе договоренностей, достигнутых в ходе Женевского саммита Владимира Путина и Джо Байдена".Небензя отметил, что в тексте резолюции "впервые делается акцент на необходимости совершенствования поставок через линии соприкосновения"."Это полностью соответствует принципам доставки гуманитарной помощи, принятым в ООН. Члены Совета едины в том, что гуманитарная деятельность должна также касаться таких острых потребностей сирийского населения, как, в частности, водоснабжения, здравоохранения и образования", — указал он.По словам дипломата, члены Совета дали "зеленый свет", чтобы трансграничный механизм постепенно дополнялся и затем заменялся поставками через линии соприкосновения. Москва будет внимательно наблюдать за этим процессом в течение ближайших шести месяцев.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь из Турции) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Его ежегодно продлевали. Гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально могли пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска — "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией.По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва начали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.Десятого июля истекал срок работы единственного оставшегося на сирийской границе КПП "Баб-эль-Хава".
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россия, василий небензя, совет безопасности оон, сирия, оон, в мире
Небензя рассказал о поворотном моменте в работе СБ ООН
18:39 09.07.2021 (обновлено: 21:06 09.07.2021)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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Василий Небензя назвал резолюцию ООН важнейшей вехой на пути урегулирования сирийского кризиса

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ООН, 9 июл — РИА Новости. Принятая Совбезом ООН резолюция о продлении трансграничной доставки гумпомощи в Сирию должна стать важнейшей вехой урегулирования кризиса в САР и преодоления его последствий, заявил российский постпред при организации Василий Небензя.
Ранее Совет Безопасности единогласно принял резолюцию России, США, Ирландии и Норвегии по КПП "Баб эль-Хава" на сирийской границе. Дублин и Осло предлагали увеличить срок его работы на один год. Москва — на полгода с возможностью дальнейшего продления в случае прогресса в доставке гумпомощи через линии соприкосновения, а также при условии, что Сирии окажут помощь в преодолении кризиса с COVID-19.
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В принятом варианте указано, что работу погранперехода продлевают на шесть месяцев (до 10 января 2022 года), а затем еще на шесть (до 10 июля 2022 года) — при условии, что генсек ООН выпустит предметный доклад, где особое внимание уделит "прозрачности" трансграничных операций и прогрессу в обеспечении доставки гумпомощи через линии соприкосновения.
"Сегодня мы присутствуем при историческом моменте: впервые Россия и США сумели не просто договориться, но и предоставить совместный текст, который поддержали все наши коллеги по Совету. Рассчитываем, что подобный сценарий станет поворотным моментом, от которого выиграет не только Сирия и Ближневосточный регион, но и весь мир в целом", — сказал Небензя.
По его словам, это также демонстрирует, что США и Россия могут "сотрудничать, когда есть потребность и воля".
Он поблагодарил всех членов СБ и выразил признательность американским коллегам, "работавшим в духе договоренностей, достигнутых в ходе Женевского саммита Владимира Путина и Джо Байдена".
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Небензя отметил, что в тексте резолюции "впервые делается акцент на необходимости совершенствования поставок через линии соприкосновения".
"Это полностью соответствует принципам доставки гуманитарной помощи, принятым в ООН. Члены Совета едины в том, что гуманитарная деятельность должна также касаться таких острых потребностей сирийского населения, как, в частности, водоснабжения, здравоохранения и образования", — указал он.
По словам дипломата, члены Совета дали "зеленый свет", чтобы трансграничный механизм постепенно дополнялся и затем заменялся поставками через линии соприкосновения. Москва будет внимательно наблюдать за этим процессом в течение ближайших шести месяцев.
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Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь из Турции) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Его ежегодно продлевали. Гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально могли пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска — "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" на границе Сирии и Турции, "Аль-Ярубия" на границе с Ираком и "Аль-Рамта" на границе с Иорданией.
По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва начали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
Десятого июля истекал срок работы единственного оставшегося на сирийской границе КПП "Баб-эль-Хава".
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